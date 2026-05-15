Pérez Llorca: "Vull tenir una relació correcta amb Illa i parlar de finançament"
El president de la Generalitat Valenciana assegura a Barcelona que si el Govern aconsegueix asseure tots els dirigents autonòmics en una mateixa taula, ell aportarà la seva pròpia proposta
Júlia Regué
El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, va ser ahir el protagonista de l’Afterwork organitzat per EL PERIÓDICO a Casa Cupra Raval, en el qual va confessar que li agradaria reunir-se amb el president Salvador Illa. En un diàleg obert amb el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, va revelar que es va posar en contacte amb Illa per avisar-lo que ahir seria a Barcelona, però el cap del Govern ja tenia tancat el seu viatge institucional a Califòrnia, on es troba des de dimarts passat i fins diumenge, per la qual cosa va ser impossible tancar una cita al Palau de la Generalitat.
"Cal tenir una relació institucional correcta. Jo no poso ni trec presidents autonòmics; els elegeixen. El polític ha d’atendre el mandat ciutadà i som dues comunitats autònomes que hem d’entendre’ns", va reflexionar.
Assumptes per tractar
Pérez Llorca fins i tot va revelar el menú dels assumptes que li agradaria comentar amb Illa. El primer, la defensa dels agricultors més afectats pel Mercosur per mirar de teixir una mena d’aliança que "doni tranquil·litat" als ramaders amb clàusules de salvaguarda que els garanteixin que competeixen en el mercat "en igualtat de condicions".
Vinculat amb aquesta carpeta, també va esmentar que li plantejaria a Salvador Illa fer pinça a la recerca d’inversions i va assenyalar que per a això és urgent que s’acceleri el Corredor Mediterrani i que es millori la connectivitat entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, mitjançant el ferrocarril i amb la posada al dia de les carreteres.
Un altre assumpte que Pérez Llorca posaria sobre la taula és potser el tema més espinós, la seva aposta decidida per allargar la vida de les centrals nuclears per no haver de dependre de tercers estats, una cosa que Illa no es planteja recolzar perquè prioritza les renovables.
I, finalment, com no podia ser d’altra manera, li agradaria abordar el model de finançament, després que Catalunya hagi impulsat una actualització del sistema que continua pendent de la seva tramitació al Congrés i d’obtenir els suports necessaris perquè sigui una realitat. Una proposta que per a Pérez Llorca va néixer morta perquè el president del Govern, Pedro Sánchez, va decidir pactar de manera "bilateral" amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, a la Moncloa, i no assegut en una taula amb tots els presidents autonòmics.
Falta d’entesa
"Aquest és un exemple de falta de rigor i d’entesa. Soc el president de la comunitat més infrafinançada d’Espanya i crec que qualsevol sistema de finançament ha de començar per atendre els que estem pitjor; si no, ja comencem malament", va afirmar. Pérez Llorca va recordar que la proposta del Govern només l’avala el president Illa i s’ha emportat el cop de porta de les autonomies. Un retret que va fer extensible sobre la proposta del Govern central de condonar parcialment el deute del FLA, a la qual les comunitats del PP s’hi oposen. "S’ha de negociar amb les comunitats autònomes", es va queixar, després de recordar que aquesta decisió també deriva d’un pacte amb ERC.
Ara bé, el president valencià va recalcar que, si el Govern fa seure tots els representants dels territoris en una mateixa taula per abordar canvis en el sistema, ell mateix presentaria el seu pla. "Si estiguéssim tots en igualtat de condicions, faria una proposta, sabent que hauria de cedir en alguna cosa", va assegurar.
"Cal dialogar més i hi ha d’haver una voluntat real de canviar el model, però crec que el PSOE aquesta voluntat no l’ha tingut mai", va rematar, deixant caure que el nou ministre d’Hisenda, Arcadi España, encara té pendent respondre-li una carta que li va enviar fa més d’un mes, una actitud que ell qualifica com la "metamorfosi de Madrid" i que, al seu parer, passa amb alguns valencians quan decideixen fer les maletes cap a les dependències de l’Executiu central.
"Autocrítica"
Una derivada d’aquesta concepció que critica és que, en matèria d’infraestructures, no hi ha hagut una visió estratègica compartida. Pérez Llorca va exigir "autocrítica" perquè l’absència de majories per governar va comportar una "lluita entre territoris on s’ha perdut el sentit d’Estat". "La falta de visió d’Estat ha influït en un mal repartiment de la inversió i de les infraestructures", va insistir.
Malgrat recalcar que la Comunitat Valenciana està en un bon moment econòmic pel creixement en sectors com el turisme o l’agroalimentari i remarcar les dades de l’atur, va defensar que es requereix un esforç més important del Govern per millorar les connexions i que el Corredor Mediterrani "deixi de ser una llegenda urbana". Així, es podria treure més potencial a la seva situació geogràfica per continuar sent un pol d’atracció empresarial. "Vam trobar a faltar col·laboració del Govern i és necessària per al creixement", va sentenciar, disposat, també, a abordar aquesta qüestió amb Sánchez, tot i que ja la va incloure en la llista de peticions que li va traslladar en la seva reunió a la Moncloa quan va complir un mes al capdavant de la Generalitat Valenciana.
Finalment, Pérez Llorca també va augurar que aviat hi haurà "bones notícies" per al sector automobilístic i sobre Ford, que ha plantejat a la plantilla renovar el seu acord per a l’electrificació a la planta d’Almussafes. "I fins aquí puc llegir", es va frenar.
