Folklore català
Aquest poble amb encant de Catalunya amaga una misteriosa llegenda: ideal per perdre’s pels seus carrers i descobrir racons màgics
L’escut de la localitat revela un passat marcat pels contes i els misteris
Patricia López Avilés
Les llegendes són una part fonamental del folklore català: les criatures mitològiques i els contes terrorífics han aconseguit atemorir la societat al llarg dels anys, unes històries que s’han anat transmetent de generació en generació fins a arribar als nostres dies.
El Simiot, un monstre similar al yeti, l’abominable home de les neus, o l'"home dels nassos", personatge català a qui li creixien tants nassos com dies té l’any, són alguns exemples d’aquesta quantitat d'éssers que s’amaguen darrere la mitologia catalana.
La criatura mitològica
Una altra d’aquestes criatures és el dip, un gos demoníac que dona nom al poble de Pratdip al Baix Camp (Tarragona).
I és que la llegenda explica que aquests gossos vampírics es van establir a la població. De fet, la seva figura apareix a l’escut oficial de la localitat, així com als retaules d’una ermita pròxima dedicats a la patrona local, Santa Marina.
Es diu que aquestes criatures apareixien a la nit per devorar els animals dels estables o qualsevol persona que no fos a casa a l’hora de dormir.
Convertit en vampir
Quan els ramaders es despertaven i veien el bestiar mort atribuïen la seva tràgica mort als dips, que absorbien la sang dels animals per alimentar-se i deixaven les grans marques dels seus ullals als cossos.
Aquestes criatures són descrites físicament com grans gossos negres, coixos d’una pota, que s’alimenten de sang per sobreviure. A més, tenen uns ulls sortints que il·luminen durant la foscor de la nit per atemorir tothom qui passi pel seu costat.
Encara més, a Pratdip també hi ha les ruïnes d’un castell que la tradició oral local atribueix a la residència d’Onofre de Dip, un senyor feudal que va ser convertit en un d’aquests vampirs.
El festival del poble
Per això, des de fa ja 10 anys, la localitat celebra el Festival Pratdip llegendari, una fira que transforma el poble en un escenari esgarrifós d’històries i mites relacionats amb els dips.
Durant dos dies d’octubre, els carrers s’omplen de vida amb activitats per a totes les edats: recreacions històriques, espectacles amb música, teatre, mercats i tallers infantils.
Llocs emblemàtics
La fortalesa se situa al turó més alt del municipi i és considerada bé cultural d'interès nacional, tot i que actualment només se’n conserven algunes parets i parts parcials dels merlets de l’edificació original.
El passat medieval també es pot observar a les torres de defensa: Torre de Ca la Torre i la Torre del Capet.
Baixant pel carrer del Molí, s’arriba a Els tres molins, un monument medieval protegit com a bé cultural d’interès local format per un conjunt de tres molins hidràulics.
Un poble aturat en el temps
Al centre de Pratdip hi ha la plaça de l’Església, on es troben les torres i l’església de Santa Maria.
A sota de la plaça hi ha l’antic safareig públic, que feien servir les dones del poble per rentar la roba i com a punt de trobada.
Al llarg de la visita pel municipi es troben diferents monuments d’interès patrimonial.
A més, les arcades i els porxos de pedra repartits pels carrers, juntament amb la muralla, conviden a endinsar-se en un poblat que sembla haver-se aturat en el temps.