Recuperen un antic videojoc japonès dedicat a la figura de Gaudí: així ha estat el complex treball per aconseguir-ho
Es tracta d’un thriller dels anys vuitanta que es podrà provar per primera vegada en català a la RetroBarcelona
Eli Don (ACN)
Un complex treball d’enginyeria inversa ha permès recuperar un videojoc japonès dedicat a la figura d’Antoni Gaudí. ‘Gaudí: El vent de Barcelona’ es presentarà aquest cap de setmana en el marc de la celebració de RetroBarcelona, de la mà de l’estudi Shinyuden que ha preparat una prova de quinze minuts que es podrà jugar en català. Es tracta d’un thriller dels anys vuitanta que barreja suspens i crim, i que està ubicat a la capital catalana, incorporant escenaris tan emblemàtics com la Casa Batlló, la Sagrada Família o el Parc Güell. El CEO de l’empresa Luis García Navarro, sosté que treballen perquè el videojoc complet estigui disponible aquesta mateixa tardor.
El 1989, amb la mirada del món posada en les imminents Olimpíades, un estudi nipó va decidir retre un homenatge digital sense precedents a la ciutat de Barcelona i a la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí. El resultat va ser ‘Gaudí: Barcelona no Kaze’ (‘Gaudí: El vent de Barcelona’), una ambiciosa aventura gràfica que mai va arribar a sortir del Japó.
Més de tres dècades després, un equip de preservadors i traductors ha aconseguit aplicar enginyeria inversa al codi original perquè, per primera vegada, el programari sigui 100% jugable en català, castellà i anglès. El projecte es presentarà oficialment aquest cap de setmana a RetroBarcelona, oferint una oportunitat de descobrir com el Japó va imaginar la capital catalana.
“No teníem ni idea que existís un joc així”, reconeix Navarro, “era un títol que va quedar amagat per algun motiu, però la llicència estava disponible i mirant de què es tractava ens vam adonar que era una meravella”.
Un thriller a la Barcelona preolímpica
Desenvolupat i publicat per la companyia Wolf Team, ‘Gaudí: El vent de Barcelona’ va suposar la primera incursió d'aquest estudi en el gènere de l'aventura interactiva. El títol situa l'acció a la ciutat de Barcelona durant el mes de juliol de 1992, coincidint exactament amb l'efervescència dels Jocs Olímpics. Els jugadors assumeixen el paper de Henley Haward, un exdetectiu de Scotland Yard reconvertit a "consultor d'informació".
Haward és contractat com a investigador privat per destapar una perillosa conspiració terrorista que amenaça tot l'estat espanyol La història barreja elements clàssics de la novel·la negra, suspens, crim i tocs de romanç.
El valor cultural del projecte
A diferència de la majoria de títols japonesos de l'època centrats en la fantasia o la ciència-ficció, aquest joc destaca per una aproximació realista i contemporània. Carrers, barris i ambients reals van ser digitalitzats per servir com a teló de fons de la trama policial. A més, inclou minucioses il·lustracions recreades en ‘pixel art’ de monuments emblemàtics com la Sagrada Família i el Parc Güell.
A causa del fet que Wolf Team no comptava amb una xarxa de distribució internacional a l'època, i a la gran quantitat de text en japonès formal que requeria la història, el joc mai va ser traduït comercialment. Per a aquest projecte de rescat, l’equip de Shinyuden va treballar sobre la versió desenvolupada per a l'ordinador Sharp X68000, publicada el 1989, desencriptant el codi original de 16 bits per extreure i reinserir tot el guió i els menús.
D’altra banda, s’ha fet una traducció al català i castellà, adaptant les interfícies i menús gràfics originals. “Va ser complicat perquè el programador va haver de dibuixar literalment els caràcters especials com la ç o els accents”, detalla el CEO de Shinyuden, “es va inventar un sistema de fons per al joc”.
La prova ha arribat a temps per estrenar-se dins de l’any que commemora el centenari de la mort de Gaudí i el CEO sosté que la previsió és que es pugui disposar del joc complet a partir de la tardor, “com més aviat millor”, entre octubre i novembre. “Al Japó hi ha molta dèria per Barcelona i Gaudí, és una cosa que ve de lluny, però no pensàvem que haguessin fet un videojoc sobre això”, conclou.
Gaudí, al centre de la RetroBarcelona
Enguany la figura de Gaudí pren una especial rellevància a la RetroBarcelona, que se celebra aquest cap de setmana. Aquest divendres, però, ja s’ha donat el tret de sortida a la 3a edició de la Game Jump FP, una iniciativa impulsada pel Departament de Cultura que reuneix una quarantena d’estudiants de videojocs de nou centres de Formació Professional. Els participants disposaran de 48 hores per crear un prototip jugable, en directe i davant del públic de la fira, a la Farga de l’Hospitalet.
Precisament, aquest 2026, el repte gira entorn de Gaudí i els equips participants tenen com a tasca reinterpretar el seu univers a través del videojoc, explorant la seva visió artística, científica i innovadora i transformant conceptes com la natura, la geometria i l’experimentació en mecàniques interactives, estètiques digitals i narratives jugables. El diumenge 17 de maig es donaran a conèixer els videojocs guanyadors.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi