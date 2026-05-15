Taiwan, l’illa de la discòrdia
Xi adverteix a Trump que "sorgiran friccions i fins i tot conflictes" amb els EUA si maneja malament el suport a Taipei. Abans del viatge, el líder nord-americà ja havia fet concessions sobre l’assumpte.
Mario Saavedra
La diplomàcia xinesa utilitza sovint un llenguatge de fusta, neutre, que intenta evitar qualsevol ús conflictiu de les paraules, especialment quan reben dirigents internacionals al seu territori. No obstant, el president xinès, Xi Jinping, va ser ahir molt directe amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, durant la seva visita d’Estat a la Xina: si els Estats Units manegen malament el seu recolzament militar a l’illa autogovernada de Taiwan, pot desencadenar-se un xoc entre les dues potències.La diplomàcia xinesa utilitza sovint un llenguatge de fusta, neutre, que intenta evitar qualsevol ús conflictiu de les paraules, especialment quan reben dirigents internacionals al seu territori. No obstant, el president xinès Xi Jinping ha sigut aquest dijous molt directe amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, durant la seva visita d’Estat a la Xina: si els Estats Units tenen malament el seu recolzament militar a l’illa autogovernada de Taiwan, pot desencadenar-se un xoc entre les dues potències.
"La independència de Taiwan i la pau a l’estret de Taiwan són incompatibles", va afirmar el líder xinès al Gran Saló del Poble de la capital xinesa. Va afegir que si Washington i Pequín "no gestionen bé" aquest assumpte "sorgiran friccions i fins i tot conflictes" entre tots dos, portant les relacions bilaterals a "una situació molt perillosa". "Mantenir la pau i l’estabilitat a l’estret de Taiwan és el denominador comú més gran entre la Xina i els Estats Units"."La independència de Taiwan i la pau a l’estret de Taiwan són incompatibles", va afirmar el líder xinès al Gran Saló del Poble de la capital xinesa. I va afegir que si Washington i Pequín "no gestionen bé" aquest assumpte "sorgiran friccions i fins i tot conflictes" entre tots dos, portant les relacions bilaterals a "una situació molt perillosa", ha manifestat l’autòcrata xinès en declaracions recollides per l’agència Xinhua. "Mantenir la pau i l’estabilitat a l’estret de Taiwan és el denominador comú més gran entre la Xina i els Estats Units".
Taiwan (República de la Xina) és una illa democràtica autogovernada amb capital a Taipei. S’hi va refugiar el bàndol perdedor de la Guerra Civil xinesa, el Kuomintang, mentre que el Partit Comunista Xinès dirigeix la República Popular de la Xina, amb capital a Pequín. Xi va prometre recuperar l’illa per grat o per força, i realitza maniobres militars intimidatòries. Els Estats Units recolzen políticament Taipei, tot i que mantenen relacions completes només amb Pequín. Li ven armament i manté l’anomenada "ambigüitat estratègica", en la qual no deixa clar si intervindria militarment en cas d’invasió xinesa de Taiwan.Taiwan (República de la Xina) és una illa democràtica autogovernada amb capital a Taipei. S’hi va refugiar el bàndol perdedor de la Guerra Civil xinesa, el Kuomintang, mentre que el Partit Comunista Xinès dirigeix amb mà de ferro la República Popular de la Xina, amb capital a Pequín. Xi Jinping ha promès recuperar l’illa per les bones o per les males, i realitza freqüents maniobres militars intimidatòries. Els Estats Units recolzen políticament i diplomàticament Taipei, tot i que mantenen relacions completes només amb Pequín. Li ven armament amb freqüència i manté l’anomenada "ambigüitat estratègica", en la qual no deixa clar si intervindria o no militarment en cas d’invasió xinesa de Taiwan.
El to d’aquest missatge va contrastar amb la sintonia mostrada en els actes públics. Xi (72 anys) va rebre per segona vegada Trump (79 anys) i el va complimentar com només la segona potència econòmica del món és capaç: honors militars amb soldats en perfecta formació, una salutació de 21 canonades a Tiananmen (Pequín), flors, oripells i palaus infinits.El to d’aquest missatge ha contrastat amb la sintonia mostrada en els actes públics. Xi (72 anys) ha rebut per segona vegada Trump (79 anys) i li ha complimentat com només la segona potència econòmica del món és capaç: Honors militars amb soldats mil·limètricament iguals en perfecta formació, una salutació de 21 canonades a Tiananmen (Pequín), flors, oripells i palaus infinits. Trump es va desfer en afalacs cap a l’autòcrata xinès.Trump s’ha desfet en afalacs cap a l’autòcrata xinès. Són amics, diu; el respecta perquè és "un gran líder" i els dos països tenen junts per davant un "futur meravellós".
Les Sis Garanties a l’illa
El 1982, els Estats Units, liderat pel president Ronald Reagan, va firmar amb Taiwan les Sis Garanties: no posaria data al final de la venda d’armes a Taiwan, no consultaria amb la Xina aquestes vendes, no mediaria entre Pequín i Taipei, no revisaria la Taiwan Relations Act, no canviaria la seva posició sobre la sobirania de Taiwan i no pressionaria l’illa per negociar amb la Xina.El 1982, els Estats Units, llavors liderat pel president Ronald Reagan, va firmar amb Taiwan les anomenades Sis Garanties: Els Estats Units no posaria data al final de la venda d’armes a Taiwan, no consultaria amb la Xina aquestes vendes, no mediaria entre Pequín i Taipei, no revisaria la Taiwan Relations Act (la legislació que regula la relació bilateral), no canviaria la seva posició sobre la sobirania de Taiwan i no pressionaria l’illa per negociar amb la Xina.
Trump, no obstant, va admetre tractar amb el Govern xinès la venda d’armes a Taiwan durant aquesta cimera de tres dies a Pequín, cosa que suposa una aparent violació de la segona de les sis garanties: la de no consultar amb la República Popular de la Xina les decisions d’armament defensiu per a Taiwan. Justament el que Reagan va voler evitar perquè la Xina no adquirís poder de veto de facto sobre la seguretat taiwanesa.Trump, no obstant, ha admès tractar amb el Govern xinès la venda d’armes a Taiwan durant aquesta cimera de tres dies a Pequín, cosa que suposa una aparent violació de la segona de les sis garanties: la de no consultar amb la República Popular de la Xina les decisions d’armament defensiu per a Taiwan. Just el que Reagan va voler evitar perquè la Xina no adquirís poder de veto de facto sobre la seguretat taiwanesa. A més, va suspendre l’anunci de la venda de més d’11.000 milions de dòlars en armament a Taipei per no fer enfadar el seu amfitrió.A més, ha suspès l’anunci de la venda de més d’11.000 milions de dòlars en armament a Taipei per no enfadar el seu amfitrió.
Taiwan va reaccionar ràpidament a l’advertència de Xi i va elevar el to. "Pequín és l’únic risc per a la pau i l’estabilitat regional", va dir el Govern taiwanès, dirigit pel sobiranista Partit Progressista Democràtic. La Xina "no té dret a representar Taiwan en cap àmbit internacional", va assegurar la portaveu del Govern de Taipei, Michelle Lee.Taiwan ha reaccionat ràpidament a l’advertència de Xi i ha elevat també el to. "Pequín és l’únic risc per a la pau i l’estabilitat regional", ha dit el govern taiwanès, dirigit pel sobiranista Partit Progressista Democràtic. La Xina "no té dret a representar Taiwan en cap àmbit internacional", ha assegurat la portaveu del Govern de Taipei, Michelle Lee, informa Europa Press.
Lee va agrair el suport nord-americà i va afirmar que l’illa manté contacte estret amb la delegació de Trump durant la visita, cosa que presenta com un senyal que, malgrat la pressió xinesa, Washington continua utilitzant la qüestió taiwanesa com a peça clau de la seva estratègia a Àsia.Lee ha agraït el suport nord-americà i ha afirmat que l’illa manté contacte estret amb la delegació de Trump durant la visita, cosa que presenta com un senyal que, malgrat la pressió xinesa, Washington continua utilitzant la qüestió taiwanesa com a peça clau de la seva estratègia a Àsia.
Més enllà de Taiwan, Trump i Xi van abordar en la cimera la guerra comercial, la crisi del Pròxim Orient i la crisi energètica derivada del conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran.Més enllà de Taiwan, Trump i Xi han abordat en la cimera la guerra comercial, la crisi del Pròxim Orient i la crisi energètica derivada del conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran. Segons la Casa Blanca, els dos països van coincidir en la necessitat de mantenir obert l’estret d’Ormuz, bloquejat des de finals de febrer. També que l’Iran no ha de tenir una arma nuclear.Segons la Casa Blanca, els dos països van coincidir en la necessitat de mantenir obert l’estret d’Ormuz, pràcticament bloquejat des de finals de febrer. També que l’Iran no ha de tenir una arma nuclear. S’ha parlat d’augmentar les inversions xineses als Estats Units, obrir el mercat xinès per a empreses nord-americanes i noves compres agrícoles.
Trump va convidar Xi a visitar-lo a Washington el mes de setembre vinent.
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa