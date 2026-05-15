Visita al gegant asiàtic
La visita de Trump a Pequín deixa més fanfàrria i bones intencions que acords
El president dels EUA només va concretar la compra de 200 avions Boeing per part de la Xina, però no es va pronunciar sobre punts clau com la soja i la carn de boví
Adrián Foncillas
L’entusiasta jovenalla va acomiadar Donald Trump, president estatunidenc, mentre caminava cap a l’"Air Force One" en la plomissa tarda pequinesa. "Han estat dos dies meravellosos. Tornarem", havia avançat. A la seva visita no li han faltat fanfàrria ni pompa. Sobre els seus assoliments substancials hi ha més dubtes, perquè ni la discreció confuciana d’uns ni la verborrea ditiràmbica dels altres ajuden a mesurar l’èxit del segon viatge de Trump com a president a la Xina. Després de la fumera de declaracions benintencionades i grandiloqüents, amb prou feines emergeix la certesa del diàleg i de la química personal entre Xi i Trump.
Mesos enrere s’esperava que aquesta cimera servís per elevar la treva que havia acabat amb l’estrepitosa guerra comercial fins a un acord sòlid. Expirarà a finals d’any i a Pequín ni tan sols s’ha acordat prorrogar-la. El clima actual permet l’optimisme, però sis mesos són un oceà temporal en les relacions sinoestatunidenques.
El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors va esquivar la pregunta sobre els acords concrets signats quan Trump ja volava cap a Washington. La comitiva estatunidenca havia presumit de pactes de milers de milions de dòlars en productes agropecuaris, però no els va detallar. "Fantàstics", va abundar Trump. No n’hi haurà prou, en cap cas, per igualar el volum que comprava la Xina abans que Washington li declarés la segona guerra comercial. Trump només va concretar la compra de 200 avions Boeing. "Avions molt grans que donaran molts llocs de treball", va afegir en una entrevista televisiva. I de seguida van caure un 4% les accions de Boeing perquè els mercats especulaven amb 500 unitats. Sobre la soja i la carn de boví, qüestions primordials per a la indústria agrícola, no hi va haver notícies. La Casa Blanca va suggerir que podrien arribar en els pròxims dies.
Reobertura d’Ormuz
Respecte a l’Iran, també es va mostrar triomfal. La Xina, va revelar Trump, pretén la reobertura urgent de l’estret d’Ormuz i no enviarà armes a Teheran. Aquestes reclamades victòries diplomàtiques són, en realitat, la postura de Pequín des que els Estats Units van llançar els primers míssils. La Xina va desoir la petició de Trump d’enviar els seus vaixells de guerra per protegir el trànsit marítim, però la seva diplomàcia ha parlat amb totes les parts per assolir l’armistici. El comunicat del Ministeri d’Afers Exteriors desprèn un cert tedi amb Washington: "Aquesta guerra no hauria d’haver començat mai i no hi ha cap raó perquè continuï".
Aquests dies Xi i Trump han solidificat la seva sintonia. A les discussions sobre comerç i geopolítica hi han sumat passejos bucòlics, dijous al Temple del Cel i divendres a Zhongnanhai, el complex emmurallat i hermètic a poc menys d’un centenar de metres de Tiananmen. Va ser construït per a l’esbarjo imperial i des de Mao serveix de quarter general per a l’elit del partit. És un conjunt delicat d’edificis i jardins amb arbres centenaris i mostres de l’art xinès més refinat. Però, a diferència de la Casa Blanca o el Kremlin, no està destinat a recepcions oficials. Les visites d’estranys són comptades i la premsa, si té la sort d’endinsar-s’hi, és conduïda en autocar amb instruccions estrictes de tornar-hi a pujar tan bon punt conclogui l’esdeveniment.
Trump va reparar en les roses, les més boniques que havia vist mai, i Xi va prometre enviar-n’hi algunes a la Casa Blanca. "Crec que és una persona molt càlida. Però també està molt centrada en els negocis, per a ell no hi ha jocs", va dir Trump de Xi, subratllant la seva naturalesa compartida. El dia anterior havia mostrat l’orgull per l’amistat de qui va qualificar d'"un gran líder". Aquest va parlar de la visita com "una fita". "Hem establert una nova relació bilateral, o més ben dit, una relació estable, constructiva i estratègica", va afirmar sense concretar si es referia als Estats Units o al seu president.
La premsa nacional abundava en la nova era. Un editorial del matutí "Global Times" esmentava el "nou posicionament" i "l’estabilitat estratègica constructiva" en les futures relacions bilaterals després del primer dia de la cimera. La Xina ha rebut aquesta setmana Trump més reforçada que nou anys enrere. Aquesta vegada va arribar derrotat en la guerra comercial amb Pequín, angoixat pel conflicte a l’Iran i amb diversos plets amb els seus socis tradicionals. Les seves polítiques erràtiques impulsen la Xina al centre de l’escena internacional: els líders europeus han desfilat per Pequín en els mesos previs a l’arribada de Trump i la setmana vinent hi aterrarà Putin.
