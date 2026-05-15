Xi i Trump s’emplacen a deixar enrere la "confrontació" després de mesos de tensió
El president dels EUA diu al seu homòleg xinès que és «un honor ser el seu amic» i aquest advoca per «ser socis, no rivals» / El líder republicà demana a Pequín obrir el seu mercat a la indústria nord-americana
Adrián Foncillas
La trampa de Tucídides va ser una troballa feliç de l’acadèmic Graham Allison. Al·ludia a l’inevitable xoc quan coincideixen una potència puixant i una altra declinant en un mateix període. Els think tank i el periodisme es van agafar al concepte durant anys per descriure la realitat sino-nord-americana: n’hi havia prou de citar-lo per dotar-se de l’aura de l’expert. L’abús va aconsellar poc després allunyar-se’n per no caure en l’autoparòdia. Ahir el va recuperar el president de la potència puixant, Xi Jinping, davant el de la declinant, Donald Trump, per animar-lo a evitar el destí tràgic d’Atenes i Esparta.
Xi i Trump van anunciar un esplendorós horitzó compartit quan mesos enrere s’apallissaven diàriament amb aranzels i es negaven les terres rares i els microxips que les indústries alienes necessitaven. Aquestes baralles han quedat enrere, van convenir.
Recepció amb pompa
Amb una encaixada, i no amb l’abraçada de l’os que havia anunciat Trump, es van saludar davant el Gran Palau del Poble. Pequín no va estalviar pompa per rebre un líder amb vidrat gust pels massatges de l’ego.
A Tiananmen no hi van faltar les 21 canonades de rigor, els himnes i la guàrdia d’honor. Una quitxalla ballarina i bulliciosa amb flors i banderes va acompanyar el seu passeig cap a la seu parlamentària acabada ja la litúrgia de benvinguda. Trump va revelar després que l’havia impactat l’escena. "Semblaven tan feliços...", va dir. També es va confessar orgullós de la seva amistat amb Xi i el va definir com un gran líder. "Sé que a molts no els agrada que ho digui però ho dic de tota manera perquè és cert", va afegir. "Les relacions entre tots dos països seran millors que mai", va acabar dient.
"¿Poden la Xina i els Estats Units superar la trampa de Tucídides i crear un nou paradigma de relacions entre potències? ¿Podem edificar junts en l’interès del benestar dels nostres pobles i el futur de la humanitat?". Aquestes són les preguntes, va remarcar Xi, que el món espera que responguin. Va continuar per camins trillats: "La cooperació ens beneficia a tots dos; la confrontació ens perjudica a tots dos".
Els emocionants cants a la cooperació i la bona convivència són innegociables a les cimeres sinonord-americanes. És habitual que poques setmanes després la Xina lamentés el cinisme de Washington davant el que percep com a atropellaments comercials, diplomàtics i militars. Xi va acusar Joe Biden de liderar una coalició per frenar l’auge xinès. Mai ha arribat tan lluny amb Trump i no li han faltat motius. Aquest va recordar que els dos líders es mantenen el respecte, és igual la força de la tempesta, i que sempre estan disponibles a l’altre costat de la línia per resoldre els problemes.
Aquesta química personal entre tots dos, a la qual tant al·ludeix Trump, serà necessària per convertir la fràgil treva comercial firmada al novembre a Corea del Sud en un acord. Els assumptes són molts. Els Estats Units incideixen en les tres b: beef (boví), bean (soja) i avions Boeing. La Xina replica amb les tres t: trade (l’eliminació d’aranzels), tecnologia (l’aixecament de les restriccions d’exportació) i Taiwan, però no en aquest ordre.
L’illa, va dir Xi, és el "més important assumpte". "Si ho fem bé, les nostres relacions seran raonablement estables. Si no, hi haurà xocs i fins i tot conflictes que les posaran en greu perill", va insistir. Bufen vents favorables per a Pequín. Debilitat i sense gaire més que oferir, el president dels EUA podria donar concessions inèdites a la Xina sobre Taipei.
Fotos a Tiananmen
A Trump el secunda a Pequín una dotzena de les ments més clarividents de la indústria nord-americana. Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia), per fer-ne la llista curta. Alguns feien fotos ahir al matí a la plaça de Tiananmen amb la mateixa candidesa que els milers d’escolars que la visiten a diari. Trump va demanar a Pequín que els obri les portes del seu mercat perquè contribueixin a la grandesa xinesa. Brussel·les comparteix la pretensió i els desenganys.
Acabada la reunió al Gran Palau del Poble, i abans de celebrar-se el sopar d’Estat, Trump i Xi van passejar pel Temple del Cel. És un complex sagrat al sud de Pequín, aixecat al segle XV, on els emperadors de les dinasties Ming i Qing resaven i sacrificaven toros i bous abans de les collites. El visitava sempre que podia Henry Kissinger, fins a 15 vegades segons la premsa local. El secretari d’Estat de Richard Nixon, entre molts d’altres, va propiciar el desglaç entre la Xina i els Estats Units mig segle enrere.
