Viatge institucional del president
Catalunya i Califòrnia reforcen la cooperació en incendis i sequeres
L’objectiu del conveni acordat és intercanviar experiències entre els dos territoris en un context de "condicions climàtiques extremes"
Sara González
El gener de l’any passat, el foc feia estralls al sud de Califòrnia. Mesos després, ja a l’estiu, Catalunya patia els incendis de la Segarra i el Baix Ebre. Malgrat estar separades per l’Atlàntic, les dues regions comparteixen reptes climàtics. Amb aquesta realitat apressant a sobre de la taula, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar ahir la firma d’un acord per reforçar la cooperació entre l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Califòrnia Institute for Water Resources de la Universitat de Califòrnia.
Tant Catalunya com Califòrnia constaten com els efectes del canvi climàtic i la sequera són cada vegada més freqüents en el clima mediterrani, una cosa que obliga cada vegada més a repensar la gestió que es fa de l’aigua. Precisament, l’aliança firmada ha de servir per promoure la cooperació científica en àmbits d’investigació, innovació i desenvolupament tecnològic relacionats amb un model de gestió sostenible de l’aigua, així com facilitar la mobilitat d’investigadors entre els dos centres.
L’objectiu passa per intercanviar coneixement i experiències entre els dos territoris en un context de "condicions climàtiques extremes". Una de les primeres traduccions visibles d’aquest conveni serà la celebració el mes de novembre vinent d’un seminari Catalunya-Califòrnia sobre la gestió de l’aigua, que se celebrarà a l’estat americà. Durant la signatura del conveni, Illa va defensar que s’atengui la ciència per prendre mesures contra el canvi climàtic i va remarcar la necessitat de "cooperar" per compartir experiències.
Els paral·lelismes climàtics entre Catalunya i Califòrnia teixeixen també un fil conductor amb el sector vinícola. Per això, una altra parada del president Illa va ser al celler Artesa Winery, de Codorníu, a Napa Valley, on la companyia catalana compta amb 150 hectàrees de vinyes i produeix 360.000 ampolles a l’any.
El president de la Generalitat va centrar la seva agenda de dijous en reunions de pes institucional a la capital de Califòrnia, Sacramento, per estrènyer una aliança que es va forjar fa quatre dècades i que es tradueix en col·laboracions en matèries d’interès comú, com aquesta lluita contra el canvi climàtic o la innovació tecnològica. A més d’haver sigut rebut per la presidenta del Senat, Monique Limón, durant una sessió plenària en la qual s’han lloat els vincles entre els dos territoris, Illa es va reunir amb la vicegovernadora del Govern californià, Elena Kounalakis, per renovar aquests llaços i traçar un pla de treball. Una de les novetats és la celebració d’un fòrum econòmic en els pròxims dos anys per posar en contacte empreses i emprenedors.
Exercir de contrapès
La cooperació, no obstant, va més enllà d’àmbits com la tecnologia, la ciència i el canvi climàtic. Illa també va remarcar la sintonia política en un territori que s’ha convertit en una mena de bastió anti-Trump. Després de la reunió amb Kounalakis –no va ser possible tenir-la amb el governador Gavin Newsom perquè està centrat en els pressupostos–, el president va defensar que és necessari que hi hagi estats com Califòrnia que exerceixin de contrapès a Donald Trump. "Cal llançar missatges diferents", va resumir.
