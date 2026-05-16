Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Els pressupostos catalans

La convocatòria de la comissió bilateral acosta els comptes d’Illa

El Govern central i la Generalitat rubricaran l’acord dimecres vinent

Els Comuns exigeixen frenar el tren llançadora a l’aeroport

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el president, Salvador Illa, en un acte recent en la Generalitat.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el president, Salvador Illa, en un acte recent en la Generalitat. / MANU MITRU

Quim Bertomeu

Barcelona

La comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat, el màxim òrgan de diàleg entre els dos governs, es reunirà dimecres vinent a Madrid, segons ha publicat aquest divendres l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i ha confirmat EL PERIÓDICO. La reunió ha de servir per rubricar alguns dels projectes que el Govern de Salvador Illa i ERC han pactat per desencallar els pressupostos catalans d’aquest any. La seva convocatòria és un senyal més que el pacte pressupostari està encarrilat i que es tancarà, amb tota probabilitat, la setmana que ve. La previsió és que dilluns s’exposi públicament el projecte de la línia de tren orbital, que dimarts s’exhibeixi el projecte pressupostari amb una fotografia entre el president i Junqueras, que dimecres se sancionin els pactes a Madrid i que divendres s’aprovin les xifres en un Consell Executiu convocat de manera extraordinària. Tot això, sempre que Esquerra validi aquest acord amb Illa.La previsió és que dilluns s’exposi públicament el projecte de la línia de tren orbital, que dimarts s’exhibeixi el projecte pressupostari amb una fotografia entre el president i Junqueras, que dimecres se sancionin els pactes a Madrid, i que divendres s’aprovin les xifres en un Consell Executiu convocat de forma extraordinària. Tot això, sempre que Esquerra validi aquest dilluns en el consell nacional l’acord amb Illa.

Després del primer intent fallit d’acordar els pressupostos i la decisió de la Generalitat de donar-se una segona oportunitat amb ERC, els Comuns van aixecar la mà per advertir que les condicions del seu pacte també haurien de ser actualitzades per mantenir el seu sí, informa Sara González. El grup de Jéssica Albiach ha reprès les negociacions just quan els republicans ja tenen la seva entesa encarrilada i ha posat sobre la taula les seves demandes, centrades en carpetes com l’habitatge i la mobilitat. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la demanda més nova és la reclamació que es retiri l’R-Aeroport, el tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb l’aeroport del Prat i que les plataformes d’usuaris denuncien que beneficiarà els turistes en detriment dels passatgers habituals.

Més saturació

Notícies relacionades

L’argument és que aquest servei, que el Govern preveu que comenci a operar a principis de l’any que ve i que estarà gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, provocarà una saturació més gran dels túnels ferroviaris, especialment el de passeig de Gràcia, ja que s’han projectat quatre trens per hora i per sentit des de Sant Andreu a través del nou ramal construït per Adif. Just dijous l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i la Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya van protestar amb pancartes contra la iniciativa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents