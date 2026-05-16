Els pressupostos catalans
La convocatòria de la comissió bilateral acosta els comptes d’Illa
El Govern central i la Generalitat rubricaran l’acord dimecres vinent
Els Comuns exigeixen frenar el tren llançadora a l’aeroport
Quim Bertomeu
La comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat, el màxim òrgan de diàleg entre els dos governs, es reunirà dimecres vinent a Madrid, segons ha publicat aquest divendres l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i ha confirmat EL PERIÓDICO. La reunió ha de servir per rubricar alguns dels projectes que el Govern de Salvador Illa i ERC han pactat per desencallar els pressupostos catalans d’aquest any. La seva convocatòria és un senyal més que el pacte pressupostari està encarrilat i que es tancarà, amb tota probabilitat, la setmana que ve. La previsió és que dilluns s’exposi públicament el projecte de la línia de tren orbital, que dimarts s’exhibeixi el projecte pressupostari amb una fotografia entre el president i Junqueras, que dimecres se sancionin els pactes a Madrid i que divendres s’aprovin les xifres en un Consell Executiu convocat de manera extraordinària. Tot això, sempre que Esquerra validi aquest acord amb Illa.La previsió és que dilluns s’exposi públicament el projecte de la línia de tren orbital, que dimarts s’exhibeixi el projecte pressupostari amb una fotografia entre el president i Junqueras, que dimecres se sancionin els pactes a Madrid, i que divendres s’aprovin les xifres en un Consell Executiu convocat de forma extraordinària. Tot això, sempre que Esquerra validi aquest dilluns en el consell nacional l’acord amb Illa.
Després del primer intent fallit d’acordar els pressupostos i la decisió de la Generalitat de donar-se una segona oportunitat amb ERC, els Comuns van aixecar la mà per advertir que les condicions del seu pacte també haurien de ser actualitzades per mantenir el seu sí, informa Sara González. El grup de Jéssica Albiach ha reprès les negociacions just quan els republicans ja tenen la seva entesa encarrilada i ha posat sobre la taula les seves demandes, centrades en carpetes com l’habitatge i la mobilitat. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, la demanda més nova és la reclamació que es retiri l’R-Aeroport, el tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb l’aeroport del Prat i que les plataformes d’usuaris denuncien que beneficiarà els turistes en detriment dels passatgers habituals.
Més saturació
L’argument és que aquest servei, que el Govern preveu que comenci a operar a principis de l’any que ve i que estarà gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, provocarà una saturació més gran dels túnels ferroviaris, especialment el de passeig de Gràcia, ja que s’han projectat quatre trens per hora i per sentit des de Sant Andreu a través del nou ramal construït per Adif. Just dijous l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i la Xarxa de Plataformes d’Usuàries de Trens de Catalunya van protestar amb pancartes contra la iniciativa.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe