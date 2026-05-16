Reforma de l’Administració
La Generalitat destina cinc milions d’euros a la formació en IA de fins a 250.000 treballadors públics
El Govern promet optimitzar els serveis públics amb un programa formatiu que s’impartirà obligatòriament a 130.000 funcionaris i amb el qual es pretenen crear 100 agents per a l’automatització de processos
Carles Planas Bou
El Govern continua desplegant el seu pla per convertir la intel·ligència artificial en una aposta «de país». La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquesta setmana un «ambiciós» programa de formació «massiva» amb què pretén promoure l’ús d’aquesta tecnologia entre més de 250.000 treballadors públics, un objectiu al qual destinarà un pressupost de cinc milions d’euros.
«La IA no substituirà ningú, però hem d’utilitzar-la massivament perquè l’administració sigui més eficient i ens faciliti el dia a dia […] No ens podem quedar enrere», ha indicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
El govern català va activar dilluns passat una primera fase de formació en què participaran uns 40.000 professionals públics i que s’ampliarà a 40.000 persones més abans de l’estiu. En total, 130.000 funcionaris participaran obligatòriament en un curs general perquè aprenguin a utilitzar la IA generativa de manera «responsable i ètica». Per a altres col·lectius públics com els Mossos d’Esquadra o els Agents Rurals, aquesta formació no serà obligatòria, però sí recomanable.
L’Executiu de Salvador Illa mobilitzarà fins al 2028 un paquet d’accions formatives que inclourà un curs bàsic de tres hores, jornades tant presencials com virtuals i tallers més específics per adaptar la IA a diferents departaments de l’administració pública. Aquesta servirà, per exemple, per agilitar la redacció de correus electrònics, per facilitar traduccions o per processar documents de manera més òptima, entre altres casos.
Agents d’IA
La formació del funcionariat ha sigut dissenyada pel govern català en col·laboració amb Microsoft. La Generalitat ja treballa amb Copilot, l’assistent virtual d’IA del gegant tecnològic que funciona amb la mateixa tecnologia que ChatGPT. Aquesta eina corporativa, controlada i supervisada per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, és l’inicialment elegida per l’administració catalana. No obstant, també compta amb accés a Gemini, la IA de Google, i s’obre la porta a l’ús d’altres models generatius com Claude,d’Anthropic, empresa amb la qual ja negocien, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
El Govern anirà més enllà de la formació bàsica per capacitar els professionals públics perquè aprenguin a utilitzar la IA per generar agents d’IA que automatitzin una part del seu flux de treball. Per això, habilitarà experts tècnics que assessorin els funcionaris sobre la creació d’aquests majordoms digitals. L’administració preveu acompanyar el desplegament de fins a un centenar de «solucions útils». Aquests agents d’IA es limitaran a casos d’ús interns i de baix risc, explica el director general d’Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades a l’Administració, Jaume Miralles. Per exemple, un cercador que agilita l’accés a informació departamental o un generador d’esborranys. Les eines «sempre seran supervisades» per humans, assegura.
L’Administració catalana aprofundeix així en una reforma interna que busca impulsar un «canvi cultural» del cos funcionarial. «No podem entendre que hi hagi servidors públics sense la capacitat d’utilitzar la IA, igual com tampoc podem fer-ho amb els ordinadors», ha remarcat Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
