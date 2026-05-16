Juan Luis López Aranguren, expert en geopolítica de l’Indopacífic: "Taiwan és el punt geopolític més calent del planeta"
El professor creu que la cimera ha evidenciat "més feblesa" dels EUA
Juan Fernández
El professor de Relacions Internacionals de la Universitat de Saragossa Juan Luis López Aranguren (Pamplona, 1982) no dubta a definir la trobada de Trump i Xi com "la cimera de la dècada". No solament perquè han passat gairebé deu anys de l’última reunió entre tots dos, sinó perquè la cita deixa a la vista el "moviment tectònic" que hi ha hagut els últims anys: Àsia es converteix en el nou centre de gravetat del planeta, tal com explica aquest expert en el seu últim assaig, El eje del mundo que viene (Ariel).
¿Quines expectatives tenien els EUA i la Xina d’aquesta cimera?
Trump aspirava que la Xina l’ajudés a desbloquejar l’estret d’Ormuz per tenir una sortida mig digna de la guerra. També arribava amb la proposta de crear una junta de comerç bilateral. És la prova que els EUA no són tan forts com es creia per aplicar eines aranzelàries de manera unilateral. Per a la Xina és la cimera de les tres tes. La de les tariffs, és a dir, pels aranzels que espera que els EUA ja no els imposin; la de la tecnologia, atès que no volen que Trump torni a limitar-los l’accés als semiconductors, i la te de Taiwan.
Es tracta d’un assumpte complex, aquest últim.
Sí, Taiwan és el punt geopolític més calent del planeta avui dia perquè concentra interessos molt enfrontats. Per a la Xina és irrenunciable perquè és la peça que els falta per posar fi al que anomenen el cicle de les humiliacions, que va començar amb la primera guerra de l’opi del 1839. L’any passat, els EUA van autoritzar la venda d’armes a Taiwan més gran de la història, cosa que va fer enfadar molt Pequín, que ara aspira al fet que Washington tingui una postura més passiva respecte a l’illa.
El seu llibre explica com el pes del planeta s’ha desplaçat cap a Àsia en detriment de l’eix atlàntic. Això fa ja algunes dècades que s’anuncia; sembla el conte del llop. ¿Quin és el canvi?
Que el llop ja ha arribat. En primer lloc, per demografia: dos terços de la humanitat viuen avui a l’Indopacífic, una regió que ja concentra més del 60% del PIB mundial i és on més creix la classe mitjana, que són els consumidors del futur. Però hi ha un altre assumpte que fa que avui el destí del planeta es jugui més a Àsia que a Occident: el militar.
¿Què ha canviat?
Caixmir, Corea, Taiwan... És una zona plena de conflictes i qualsevol pot provocar un enfrontament regional que acabi desencadenant una guerra mundial. Taiwan podria ser el nou Sarajevo de la Primera Guerra Mundial. El destí del planeta avui es decideix més a Àsia que a Europa, que va camí de convertir-se en un apèndix d’Euràsia.
¿Creu que això passarà?
Hi ha una profecia geopolítica que diu que el segle XIX va ser europeu, el XX va ser americà i el XXI serà el segle asiàtic. Som en la transició a aquest escenari. Si ampliem la mirada històrica, veurem que les coses tornen on eren fa diversos segles. Àsia ha concentrat sempre entre el 50 i 60% de la humanitat i la riquesa del planeta, però la Revolució Industrial va provocar una anomalia que va permetre a Europa créixer en riquesa i població. Ara, la globalització ha corregit aquest desequilibri i ha tornat al planeta l’statu quo que tenia, en què la major part del creixement el fa Àsia.
¿Com afecta els europeus aquesta transformació?
A Europa ens vam creure el conte que el món es basa en regles, en una autoritat moral. Això sona molt bonic quan s’escriu als tractats, però ignora que tota norma necessita una força coercitiva que obligui a ser complerta. L’arquitectura geopolítica que heretem de la Segona Guerra Mundial col·lapsa i anem cap a una altra en què la força coercitiva comptarà més a l’hora d’ordenar el tauler.
¿És un escenari més militar, fins i tot bèl·lic?
Pequín no necessitaria una flota de portaavions si no volgués disputar l’hegemonia marítima als EUA. No obstant, no para de fabricar-ne. Una guerra no és probable a curt termini, però la Xina es prepara. La Xina no pot continuar creixent al ritme que ho feia i la població es pot començar a queixar. Un bon al·licient pot ser recuperar l’orgull xinès. Taiwan pot ser aquest al·licient.
