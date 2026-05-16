Ordre europea
El jutge del cas Montoro va a França per interrogar un empresari
Ángeles Vázquez
El Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona, en el qual s’investiga el cas Montoro, "no disposa dels mitjans tècnics adequats per garantir que les declaracions puguin ser realitzades amb plenes garanties tant per als investigats com per als lletrats" a través de videoconferència. Per això, davant de l’al·legació de la defensa del director general d’Air Liquide Ibérica des de l’octubre del 2012, Patrick Emmanuel Marcel Jozon, en la qual planteja que resideix a França i presenta "dificultats de trasllat a Espanya", ha accedit a practicar el seu interrogatori a través d’un qüestionari que remetrà a través d’una ordre europea d’investigació (OEI).
El jutge que investiga si les empreses de gasos industrials van contractar el bufet fundat per l’exministre Cristóbal Montoro per resultar beneficiades de reformes legislatives en marxa accedeix a la petició de la defensa de tramitar una OEI, però no per practicar una videoconferència, com proposava ella, sinó per adjuntar "un escrit de preguntes a fi que siguin realitzades per l’Estat receptor de la petició de cooperació", afirma en una interlocutòria a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
