Eleccions a l’octubre
L’escàndol de Flávio Bolsonaro reforça Lula a les enquestes
El clan familiar de l’antic president està en el focus per les seves relacions amb el responsable d’un milionari frau financer
Abel Gilbert
Després d’una sèrie de derrotes polítiques al Congrés que havien sembrat pessimisme, Luiz Inácio Lula da Silva va rebre aquesta setmana una injecció d’esperança de cara als comicis de l’octubre en els quals posa en joc la seva reelecció. Segons la consultora Quaest, el president ha millorat la seva imatge. La intenció de vot supera ara en un punt el seu rival, el senador Flávio Bolsonaro, que va quedar amb un 41%. Altres enquestes són més favorables: segons el sondeig d’Atlas Intel, Lula el derrotaria amb comoditat en una segona volta. De moment, Lula va reprendre la davantera, tot i que molt a prop del seu contendent, beneficiat pels efectes de la seva trobada amb Donald Trump a la Casa Blanca. El multimilionari republicà va evitar qualsevol gest de suport explícit a la ultradreta brasilera, i això ha sigut un veritable triomf per al Govern.
Mesures econòmiques
Lula ha guanyat suport gràcies a mesures econòmiques com el pla per renegociar deutes de targetes de crèdit en un país on el 80% de les famílies ha tingut problemes financers. A més, el Govern va apostar pel subsidi del combustible dièsel. L’últim que vol en vigílies de l’inici de la campanya és una protesta dels camioners. També va decidir eximir de l’impost sobre la renda els ciutadans amb ingressos de fins a 1.000 dòlars, en un intent de guanyar-se la confiança dels sectors que aspiren a entrar a la classe mitjana.
Però l’expectativa de creixement del suport a Lula es fonamenta sobretot en les dificultats del mateix Bolsonaro. Flávio Bolsonaro no ha aconseguit consolidar-se com a hereu electoral dels vots del seu pare, Jair Bolsonaro, immers en el seu paper en l’intent de cop d’estat del gener del 2023. El clan familiar torna a estar sota els focus mediàtics per les seves relacions amb Daniel Vorcaro, el banc del qual, actualment en procés de liquidació, ha sigut responsable d’un dels fraus financers més importants de la història brasilera al superar els 10.000 milions de dòlars. El cas Màster també esquitxa jutges. En aquest context, Flávio Bolsonaro ha quedat al centre de la tempesta per haver rebut almenys 11 milions de dòlars de Vorcaro per finançar un projecte cinematogràfic vinculat a la família de l’expresident.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe