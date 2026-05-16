Camí de les urnes
De l’esperança del PP a l’error del PSOE
Els populars tanquen a l’alça davant d’uns socialistes amb problemes en l’última setmana, mentre que la vinculació al Govern central passa factura a Maíllo i a Per Andalusia.
Endavant Andalusia s’ha aconseguit presentar com un partit sense dependències nacionals
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) i Vox van arribar a la campanya andalusa inevitablement influïts per les tres eleccions autonòmiques anteriors, en un curs polític a Espanya amb pocs precedents quant a la intensitat del calendari electoral. Si els comicis a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, celebrats en una forquilla temporal de tot just sis mesos, han consolidat el poder autonòmic del PP, fins i tot a costa de tornar, com el 2023, a les coalicions amb els de Santiago Abascal, Andalusia, tret de sorpresa majúscula o fallada històrica de les enquestes, confirmarà aquesta tendència.
L’evolució de la campanya no ha sigut dolenta per a Juan Manuel Moreno, president de la Junta des del 2018. Si mesos abans, i davant el creixement exponencial que Vox està experimentant l’últim any, tot i que en ocasions per sota de les expectatives per a l’extrema dreta, semblava difícil que pogués revalidar la majoria absoluta, tota una fita aconseguida el 2022, ara no sembla una cosa tan llunyana. N’hi ha prou amb observar l’últim sondeig de Gesop per a EL PERIÓDICO, que apunta que el PP andalús seria molt a prop d’obtenir els 55 escons que atorguen aquesta majoria absoluta, fins i tot amb un Vox a l’alça.
Tot sembla estar sortint a cor què vols al bloc de la dreta a Andalusia, la regió més poblada d’Espanya i on l’hegemonia política del PSOE semblava inexpugnable. No obstant, els problemes poden arribar a partir de diumenge, sobretot si Moreno no aconsegueix finalment la majoria absoluta. El president de la Junta no va ocultar la seva intenció de governar en solitari. Els populars andalusos consideren que el seu resultat aquest diumenge oscil·larà entre l’"excel·lent" i la "matrícula d’honor", donant per descomptat que en cap escenari Abascal podrà exigir el mateix que a les altres comunitatstot sembla estar sortint a demanar de boca per al bloc de la dreta a Andalusia, la regió més poblada d’Espanya i en la qual fa no gaire l’hegemonia política del PSOE semblava inexpugnable. No obstant, els problemes poden venir a partir de diumenge, sobretot si Moreno no arriba finalment a la majoria absoluta. El president de la Junta no ha ocultat la seva intenció, a diferència dels seus homòlegs i companys de files, els presidents d’Extremadura i Aragó, María Guardiola i Jorge Azcón, governar en solitari.
Al PSOE, la campanya no ha discorregut com volia Ferraz. La mobilització somiada –perquè els votants del 2023 que van apostar pel PSOE s’"aixequessin del sofà", com va dir la portaveu del partit– no s’ha produït. Almenys no com esperava el partit. Diversos dirigents coincideixen que la campanya "no ha tirat". Amb la qual cosa el temor que el partit perfori el seu sòl històric de 30 escons s’ha disparat.
María Jesús Montero ha plantejat els comicis com "un plebiscit per la sanitat pública". Però la resposta ciutadana no ha anat d’acord que aquesta sigui una de les principals preocupacions dels andalusos, segons les enquestes. Durant la primera setmana, el judici del cas Mascaretes va barrejar a tots els telenotícies les imatges de l’exministre José Luis Ábalos i Koldo García a la banqueta amb els actes de campanya de Montero.
I dilluns passat, l’exvicepresidenta va servir amb safata munició a la dreta per cosir-la durant tota la setmana al classificar en el segon debat electoral com a "accident laboral" la mort en acte de servei de dos guàrdies civils. Ni Montero va demanar disculpes, ni els guàrdies i els seus pròxims van perdonar el Govern, com es va comprovar l’endemà en la jura de bandera d’una promoció de guàrdies joves a Baeza (Jaén), on el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va haver de suportar una gran xiulada.
Aquest "gran error" de Montero ha sigut "un punt d’inflexió" per a la campanya, segons un dirigent autonòmic crític. "L’última setmana, en contra del que sol passar, ha sigut molt dolenta", abunda aquesta font. Des d’Andalusia, diversos secretaris provincials coincideixen en conversa amb EL PERIÓDICO: "A la María Jesús se li ha notat tensa" des d’aleshores. Aquest divendres, no obstant, va tornar a comptar amb el recolzament de Pedro Sánchez a Sevilla, com ha passat a tota la campanya, on han acudit ministres, tots els expresidents d’Andalusia, des de Manuel Chaves a Susana Díaz, o José Luis Rodríguez Zapatero. L’esperança dels socialistes es resumeix en les últimes paraules de Montero: "Som més; som la majoria i perquè som la majoria, si votem, guanyem".
A les esquerres més enllà del PSOE es lliura una altra gran batalla entre Per Andalusia, la candidatura d’Antonio Maíllo, i Endavant Andalusia, el partit andalusista liderat per José Ignacio García, que ha anat guanyant terreny. Una tendència que podria confirmar diumenge el fenomen que ja es va veure a l’Aragó, on les forces regionals i aferrades al territori –en aquell cas Chunta Aragonesista– superen les organitzacions d’àmbit nacional.
Efecte arrossegament
La campanya de Maíllo ha afrontat dos grans problemes que també han donat ales als seus competidors andalusistes. El primer obstacle ha sigut la seva inevitable vinculació amb el Govern central, del qual formen part. Tot i que el principal missatge de campanya s’ha centrat en la vivenda i els serveis públics, amb dures crítiques a la gestió de la Junta, el cert és que Per Andalusia ha patit l’efecte arrossegament del PSOE, sent percebut com un actor secundari a l’Executiu nacional, amb serioses limitacions per criticar la seva gestió sobre els problemes d’Andalusia.
Maíllo s’ha mirat d’escapolir d’aquests lligams evitant grans actes amb els ministres de Sumar. Només ho ha fet amb Pablo Bustinduy, que encapçala la política d’habitatge, i amb Sira Rego, d’IU, però també endurint el seu discurs contra l’ala socialista del Govern central. La vinculació amb Montero, amb qui van compartir seient tant a la Moncloa com al palau de San Telmo, amenaça de llastar el seu potencial aliat.
El hàndicap dels llaços de Per Andalusia amb la Moncloa ha sigut també explotat pel seu principal competidor, Endavant Andalusia, que ha aconseguit dibuixar-se com un partit sense dependències nacionals i com a força d’oposició tant al Govern andalús com el central, sempre darrere dels interessos de la terra. Aquest discurs va permetre al seu candidat criticar sense embuts, durant l’últim debat electoral de Canal Sur, el sistema de finançament autonòmic pactat amb ERC, un assumpte també explotat pel PP i que apel·la al sentiment de greuge davant Catalunya.
El segon obstacle que pesa Maíllo han sigut les turbulències internes de la coalició. Per Andalusia es va llançar el setembre passat amb IU, Sumar, Verds Equo i Iniciativa del Poble Andalús, amb un Podem a la contra a nivell nacional i rebutjant qualsevol acord. Els morats finalment es van unir a la candidatura in extremis, l’últim dia, després de les sonades patacades electorals de Castella i Lleó i Aragó, on es van presentar en solitari i no van arribar a l’1% del vot. Van anunciar l’acord d’unitat entre grans crítiques cap a Izquierda Unida per la seva falta de pes en les llistes. Aquesta situació no s’ha resolt a tota la campanya. Les dues principals líders de Podem, les exministres Ione Belarra i Irene Montero, han evitat recolzar Antonio Maíllo i el partit va organitzar el seu propi acte central de campanya al marge de la coalició.
La manca de cohesió i el rebuig creuat de Podem i la resta de forces polítiques comporten un risc de desmobilització del seu electorat, amb dubtes que la suma dels vots pugui traduir-se en un creixement a les urnes.
