En clau europea
Lliçons del vot britànic
Els governs de la UE, les institucions europees i els partits tradicionals haurien de prendre nota de la debacle laborista si no volen continuar perdent vots a favor de la ultradreta o l’esquerra populista.
Eliseo Oliveras
La debacle laborista en les eleccions locals i regionals del Regne Unit del 7 de maig mostra, una vegada més, el cost polític de governar d’esquena a les dificultats quotidianes de la majoria dels ciutadans i prioritzar la despesa militar i els interessos de les grans empreses, del sector financer i de l’elit socioeconòmica. Els governs de la Unió Europea (UE), les institucions europees i els partits tradicionals haurien de prendre nota si no volen continuar perdent vots a favor de la ultradreta o d’una esquerra populista que es recolza en el vot islàmic per créixer, com ara els Verds britànics i La França Insubmisa (LFI).
Al Govern laborista britànic no li va servir de res assumir el discurs antiimmigració de la ultradreta, com tampoc ha funcionat als conservadors i liberals de la UE, ni als socialdemòcrates danesos. Tant al Regne Unit com a la UE, amb aquesta retòrica antiimmigració s’emmascaren greus problemes desestabilitzadors que no s’aborden amb efectivitat: els baixos salaris, l’alt cost de la vida, l’habitatge inassequible, el deteriorament en sanitat i educació, la inseguretat, la impunitat de violents i delinqüents, i la creixent ofensiva islamista contra els valors europeus.
El 20% de la població britànica, per exemple, es troba en situació de pobresa, segons l’informe UK Poverty 2026, i gairebé el 66% dels treballadors té dificultats per pagar els lloguers, segons l’informe de Shelter. Només a Anglaterra i Gal·les, es van produir 199 violacions diàries i més de 7.670 robatoris diaris de mitjana durant el 2025, segons la policia. A la UE, el baròmetre polític d’IPSOS de l’abril passat a França indica que les tres principals preocupacions dels francesos són les dificultats pel cost de la vida, el futur de la sanitat, les pensions i la protecció social i el nivell de delinqüència.
Auge de l’ultra Farage
El Partit Laborista, a banda d’haver sigut escombrat en les eleccions regionals de Gal·les i haver retrocedit a Escòcia, va perdre 1.229 regidors, més de la meitat dels que tenia, i només en va obtenir 1.068 dels 5.066 que hi havia en joc, segons el recompte final. Al contrari, l’ultra Reform UK de Nigel Farage va aconseguir 1.454 regidors (1.372 més), vencent en bastions històrics de laboristes i conservadors.
Els liberals van ser la tercera força, amb 844 regidors (142 més) i els Verds en van aconseguir 587 (393 més). Els conservadors, l’altre partit tradicional britànic, també van patir un fort retrocés: van obtenir 801 llocs, després de perdre’n 433.
Les eleccions locals britàniques van expressar un vot de rebuig de la classe política per les seves promeses de canvi incomplertes, pel deteriorament dels serveis públics i per la seva incapacitat de millorar les condicions de vida de la majoria de la població. Aquest vot de protesta, igual que en les eleccions a la UE, reflecteix la pèrdua de credibilitat dels partits tradicionals i de les institucions i el malestar social per la desigualtat, el creixent cost de la vida i l’injust repartiment del creixement econòmic, després de dècades de globalització salvatge, desregulació i rebaixes d’impostos als més rics i a les grans empreses. El 10% més ric del Regne Unit acapara el 57,1% de tota la riquesa del país, segons el World Inequality Database.
El Govern laborista del qüestionat primer ministre Keir Starmer ha dilapidat la seva victòria en les eleccions parlamentàries del 2024. Starmer s’ha centrat a augmentar la despesa militar, gestionar el dèficit públic, retallar ajudes socials i suavitzar els reglaments financers en benefici de la banca i la City londinenca, però sense millorar les condicions de vida de la població, ni les àrees desfavorides i desindustrialitzades, on ha triomfat Reform UK.
Una rebel·lió contra l’statu quo, va titular el diari The Guardian la seva editorial, mentre que el Financial Times va destacar que els resultats mostren "un votant exhaust per l’estancament econòmic i el deteriorament dels serveis públics, que no va trobar res en els partits tradicionals amb què satisfer la seva fam de canvi". Des del diari conservador The Telegraph, es va remarcar que els ciutadans britànics han dit una altra vegada a la classe política que "estan farts de la manera en què se’ls governa. El 2024 ja els ho van dir als tories i ara els ho han dit als laboristes". "No serveix de res queixar-se del populisme si no fas el que els votants realment volen", va assenyalar l’exministre conservador David Frost.
