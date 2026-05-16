Montero: «Som més, i si votem guanyem»
JAVIER ALONSOglOria pérezDOMINGO DÍAZVictOria florEscarlOs doncel
El PSOE de Sevilla va acompanyar el tancament de la campanya de María Jesús Montero amb l’acte més gran des de l’1 de maig. Hi va haver una crida a concentrar el vot en Montero. Així doncs, la candidata socialista es va reivindicar com l’única alternativa: "L’arma més eficaç per canviar les coses és el vot. El vot no se censura, ningú el fica a les urnes ni ens els escriu [...] El canvi i la transformació ha vingut sempre de la mà del PSOE. Hem d’estar orgullosos de presidents i de sigles. Som més, som majoria i si votem guanyem".
En el míting en què els socialistes van reivindicar amb "orgull" el seu passat al capdavant de la Junta d’Andalusia (hi van acudir Manuel Chaves i José Antonio Griñán) i, sobretot, la seva gestió durant 3.000 dies al capdavant de l’Executiu que "ha transformat el país".
El president del Govern, Pedro Sánchez, va ser la principal carta per a la mobilització i ho va tornar a ser en un acte de tancament molt condicionat per les enquestes i per l’ambient de pessimisme. Sánchez va fixar el 17M com una fita en la seva gestió a la Moncloa: "Imaginar-vos el que podríem dur a terme el 18 de maig amb una coalició progressista al Govern i María Jesús Montero a San Telmo".
Maíllo: «Aquí hi ha la unitat i l’hem quallat»
"Ens ha demanat unitat i aquí hi ha la unitat". "No és còmode, no és fàcil". "Vam mantenir la unitat i l’hem quallat". Si hi ha un mot que han repetit un cop i un altre els candidats de Per Andalusia en el tancament de campanya, és unitat. Ha costat molt aconseguir-la, com ells mateixos confessen i el mateix candidat a la presidència de la Junta, Antonio Maíllo, va defensar ahir al míting de tancament de campanya.
"El més difícil és unir set organitzacions per posar-les al servei del poble andalús", va confessar Maíllo, que va defensar que ara hi ha "més organitzacions" que el 2022 i que s’han posat "al servei de la gent". Per Andalusia és "una família" en la qual ells mateixos proven de defensar que entren actes com el que Podem va organitzar a El Coronil, al cartell del qual no apareixia el logotip de la coalició.
Maíllo va pujar sense guió, però amb el missatge clar. Vivenda, educació i sanitat, sobretot sanitat. Aquests són els missatges que els representants de la coalició han repetit moltes vegades durant la campanya i el record que han volgut deixar ahir als militants i simpatitzants. "Això va de tu, les eleccions van dels teus problemes", va assegurar el secretari nacional d’IU.
García: «Voteu recordant les dones dels cribratges»
"Señorito andaluz malparido, miserable rapaz, embustero. Ilustre fanfarrón, mantenido, un próspero y patético ratero, hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre, cambiando el oro por cobre". Així, amb aquests versos de Jesús Bienvenido –a qui va intentar censurar fa uns dies el PP– va arrencar el seu discurs el líder d’Endavant Andalusia, José Ignacio García. Un acte multitudinari, davant gairebé mil persones, i amb un interrogant en l’ambient: si serà la gran sorpresa.
En el seu discurs, el presidenciable d’Endavant Andalusia va demanar que demà la gent "recordi" al dipositar la papereta. "Cal votar recordant-nos d’aquestes dones que van patir la crisi del cribratge del càncer de mama, i també d’Amama, a la qual Juanma Moreno va insultar i va calumniar. De la lluita de les PTIS, de l’Infoca, de les netejadores d’hospitals, de les treballadores del metall, de les mares que lluiten pels nens amb necessitats educatives especials", va afirmar. I va recordar que també cal recordar "la universitat pública, que cal defensar amb dents i ungles. La gent que no pot pagar el lloguer, els que demanen préstecs per a l’FP privada. I pels migrants, regulars i irregulars, perquè són andalusos".
Moreno: «El 17M les coses estaran ajustades»
L’últim ball de campanya de Juanma Moreno va ser sobre l’escenari de Màlaga, la província per la qual es presenta a la reelecció com a president de la Junta. Un dia. Tres actes. Tres províncies. El PP va estrènyer l’agenda en la jornada prèvia al dia de reflexió per caldejar l’ambient i mobilitzar els seus. Sevilla, al matí. Granada, a la tarda. I Màlaga, en la línia amb la nit. "Tenim 24 hores per davant on podem rematar la feina". Així va deixar deures el PP als seus per avui, quan els polítics ja no podran demanar el vot públicament. En aquesta última crida al vot, Moreno va fer balanç de campanya i va recordar que res està guanyat. "El 17 de maig les coses estaran ajustades. Hem d’esperar fins a l’últim quart i l’última cistella. Tenim quatre diputats en l’aire i un d’aquests diputats és aquí a la província de Màlaga. Necessitem que la número deu de Torremolinos sigui diputada. No ens confiem", va afirmar.
Per la seva banda, el president del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, no va tancar campanya amb Moreno i es va traslladar a Almeria, on va demanar el vot als "socialistes enfadats" i "avergonyits", i va assegurar que "ells també mereixen una Andalusia digna i una Espanya millor".
Gavira: «Els primers seran els espanyols»
Vox es va aferrar novament a la "prioritat nacional" per tancar la seva campanya. Gavira va estar escortat per Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Pepa Millán i els vicepresidents d’Extremadura i Aragó. "Prioritat Nacional, per això i moltes altres coses a Vox jo votaré. Votaré Vox pels meus, prioritat nacional", deia la lletra d’una música feta amb intel·ligència artificial. "El 17 de maig passarà una cosa important: si vosaltres voleu naixerà la nova Andalusia. Una Andalusia on els primers seran els espanyols. No els últims. El primer serà el camp: agricultors, ramaders, pescadors, el primer d’Andalusia. El 17 de maig, si vosaltres voleu, tindrem un govern que ens torni la tranquil·litat i la seguretat als nostres barris", va assenyalar el gadità.
Santiago Abascal va tancar l’acte destacant l’"ímpetu dels anteriors", que havien "desmuntat el faristol i els micros". El líder de Vox es va mostrar com una "alternativa a les traïcions d’uns i la covardia d’altres". També va parlar d’immigració per tal de marcar diferències amb Moreno Bonilla i el PP: "Està d’acord de legalitzar, li agraeixo que ho hagi reconegut, perquè els andalusos podran votar més tranquils diumenge".
