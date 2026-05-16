Moreno s’ho juga tot a poques hores del 17M per evitar fugues a la ultradreta
El candidat del PP espera revalidar la majoria absoluta i esquivar així Vox davant una Montero desconcertada
Endavant podria donar la sorpresa
Mentre al PP estan exultants, l’estat d’ànim entre els socialistes és de depressió
Per Andalusia afirma que no té por del ‘sorpasso’ del partit que va refundar Teresa Rodríguez el 2021
Isabel Morillo
S’ha acabat el sarau o comença el sarau. Els andalusos ho diran. Demà s’obren les urnes i 6,8 milions de votants estan cridats a elegir el pròxim president de la Junta. Cap sondeig dels publicats els últims mesos deixa espai al dubte: Juanma Moreno repetirà i el PP guanyarà per golejada. La incògnita és si aconsegueix reeditar la majoria absoluta que li permetria governar sol o si cau per sota de 55 diputats i Vox es converteix en imprescindible, cosa que el president de la Junta va batejar com a sarau.
Amb aquest dubte va començar la campanya fa dues setmanes i es tanca ara: el vot no s’ha mogut gaire, apunten els experts. A Pedro Sánchez li han explicat què pot passar i diuen que no ho entén: "Es tensiona".
La campanya, més andalusista que mai, s’ha jugat sense perdre de vista el desenllaç nacional. El PP ha col·locat la marca Juanma per damunt d’Alberto Núñez Feijóo. El PSOE, en canvi, ha presentat María Jesús Montero com a continuació de Sánchez i el seu Govern.
Moreno volia una campanya plana, d’emocions, sentiments i orgull andalús. Només al final ha ensenyat les dents per frenar la transferència de vot a Vox, centrat a atiar la por de la immigració. El PSOE ho ha apostat tot a la sanitat pública. Per Andalusia pensa que ha aconseguit activar el seu electorat i Endavant Andalusia ha mantingut el seu propi guió, amb una esquerra fresca i benhumorada que combat però no renya. L’habitatge ha sigut l’altre gran tema a tractar per a aquests partits.
Les últimes enquestes
Sobre els últims sondejos, que la llei impedeix publicar des de dilluns però que els partits continuen gestionant, assenyalen que el PP està a punt de la majoria absoluta; el PSOE, enfonsat, i Vox, en ascens amb fre. Endavant Andalusia emergeix com a sorpresa i Per Andalusia resisteix. El recompte del 17 de maig obrirà una lluita matemàtica en els escons marginals pel repartiment dels últims vots a cada província. Els rosegalls, que van donar al PP quatre diputats de cop el 2022 amb l’escrutini en el 96%, podrien ara donar l’alegria a Endavant Andalusia i treure-la al PP. Si això s’acaba complint i no és una bombolla demoscòpica, Moreno podria veure com la majoria absoluta està en risc.
En alguns trackings el PP guanya amb uns 53 o 54 diputats i en d’altres arriba als 55. El PP andalús s’estima més la prudència per evitar ensurts amb la participació i té por de pagar car un excés de confiança. Insisteixen que està "pressionat" i "a punt". No obstant, l’ambient a l’equip de Moreno és de total tranquil·litat: no es palpen nervis. Estan esgotats, però exultants.
Inquietud en les files del PSOE
Als antípodes, l’equip de campanya de Montero navega entre la frustració i la incertesa amb una esperança: que el PP perdi la majoria absoluta i passi a dependre de Vox. Montero podria obtenir el pitjor resultat de la història del PSOE en unes autonòmiques i Sánchez hi està directament concernit, no només perquè la va posar ell com a candidata, sinó perquè s’ha implicat en tota la campanya.
El 2022 van tocar fons amb 30 diputats. Ara els pronòstics els situen entre 25 i 28. Els socialistes creuen que el resultat no serà tan dolent, però l’estat d’ànim és de depressió. La campanya no ha tingut l’efecte desitjat, tot i que Montero no ha deixat d’empènyer fins a l’últim minut al crit de "sanitat pública" i apel·lant a l’"orgull" del PSOE andalús.
Els socialistes van arribar a tenir enquestes que els donaven 24 o 25 diputats. La primera part de la campanya els va servir per mobilitzar part del seu electorat, però aquesta recuperació se n’ha anat en orris en la recta final. L’accident d’una patrullera de la Guàrdia Civil, amb dos agents ferits en una persecució a una narcollanxa, ha arruïnat les expectatives que tenien d’evitar el desastre. El mig milió de votants que es van quedar a casa en les andaluses del 2022 i van sortir a votar Sánchez el 2023 ara no apareixen per recolzar Montero.
Contenció en l’auge de Vox
A Andalusia, Vox creix però amb el fre posat. L’auge amb què l’extrema dreta va començar aquest cicle electoral, amb autonòmiques a Extremadura, l’Aragó i Castella i Lleó, es podria desinflar a la comunitat andalusa. Els sondejos diuen que podria créixer un o dos diputats. Vox confia a arribar a 20, des dels 14 actuals. Santiago Abascal ha fet la resta en unes eleccions decisives com a pròleg de les generals. I ha advertit que, encara que el PP es quedi a les portes de la majoria, no ho posarà fàcil. Abascal no pensa en la Junta sinó en la Moncloa.
A l’esquerra del PSOE, el tauler es parteix pel mig. A l’altiplà han descobert ara Endavant Andalusia, refundat el 2021 amb Teresa Rodríguez com a formació sobiranista, nacionalista i andalusa, allunyada de Madrid i amb el BNG o la CUP com a referents. Amb José Ignacio García al capdavant, els experts diuen que ha fet "una campanyassa", capaç d’activar el vot jove i atraure el votant d’esquerres.
La pregunta és si hi haurà sorpasso a Per Andalusia, que va aconseguir afegir Podem a l’aliança d’IU i Sumar. En les files d’Antonio Maíllo neguen aquest escenari i no hi ha cap enquesta que els situï en retrocés, sinó en ascens, asseguren, des de la segona meitat de la campanya electoral, cridant sempre al vot d’unitat de l’esquerra.
