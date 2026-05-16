Diplomàcia de guerra
Ucraïna, potència mundial en drons: Zelenski ven els aparells «provats en combat» a més de 20 països
Kíiv suma acords amb Europa, el Golf i els Estats Units per a una tecnologia desenvolupada durant la invasió russa
María Mondéjar
El segell d’haver sigut «provats en combat» s’ha convertit en el principal reclam dels drons ucraïnesos. Només l’últim mes, Kíiv ha signat quatre acords amb tercers països per cooperar en la producció de drons i tecnologies antidrons. Des d’estats del Golf que busquen blindar-se fins a països europeus que acceleren la construcció d’un ‘mur antidrons’, Ucraïna està immersa en negociacions amb governs d’arreu del món per exportar la tecnologia i el coneixement acumulats després de més de quatre anys de guerra.
«Vint països ja estan treballant amb Ucraïna a diferents nivells per tancar acords de drons amb nosaltres. Aviat firmarem també acords polítics amb més països», va assegurar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, dilluns passat a través de Telegram. En una nova ronda de converses al més alt nivell, Kíiv ha tancat pactes polítics, que evolucionaran després en contractes per a la seva indústria armamentística.
Aquest sector s’ha convertit en un dels pilars de l’ economia ucraïnesa a mesura que ha avançat el conflicte bèl·lic. Segons un informe del Consell de Seguretat i Defensa Nacional d’Ucraïna, la capacitat de producció militar del país ja és 55 vegades superior a la registrada a l’inici de la invasió russa. En aquest creixement destaca especialment els drons d’atac, amb una capacitat de fabricació que supera els vuit milions d’unitats anuals, i els drons interceptors, dels quals Ucraïna preveu produir 100.000 unitats al llarg del 2025.
A part de tecnologia i coneixement militar, Ucraïna està exportant al món una lògica matemàtica de la guerra moderna. Els míssils interceptors que fa servir, per exemple, els Estats Units per frenar atacs iranians costen al voltant de quatre milions de dòlars cada un, mentre que gran part de l’ofensiva llançada des de Teheran es basa en drons Shahed de tot just 20.000 dòlars. Aquesta asimetria econòmica posa els drons al centre de l’estratègia dels conflictes actuals. «A causa de l’agressió russa, les morts s’han tornat massives i les amenaces més perilloses, especialment tot el relacionat amb els drons», va assegurar Zelenski.
El ‘mur antidrons’ europeu
La cooperació amb Ucraïna és part de l ’estratègia de Brussel·les per protegir el flanc oriental d’ Europa dels atacs russos. A part del full de ruta que proposa la Comissió, que preveu tenir llest un ‘mur antidrons’ per al 2027, alguns països europeus com Alemanya, els Països Baixos o Noruega han firmat acords bilaterals amb Ucraïna.
«L’objectiu principal és el desenvolupament conjunt de sistemes no tripulats d’avantguarda en tots els àmbits, especialment en l’àrea d’atac de llarg abast. D’aquesta manera, reforcem la seguretat dels dos països», va dir el ministre alemany de Defensa, Boris Pistorius, aquest setmana des de Kíiv en declaracions a l’agència alemanya DPA. L’acord per llançar Brave Germany, del qual no han transcendit detalls, estaria destinat al desenvolupament de tecnologia de defensa i a pal·liar la preocupació de Berlín per la falta de Tomahawk, els míssils de llarg abast de fabricació nord-americana.
Espanya també s’ha afegit a l’aposta per la coproducció d’armament amb Ucraïna, amb un compromís de 1.000 milions d’euros en recolzament militar bilateral per al 2026. Un acord al qual van arribar els líders dels dos països després d’una reunió conjunta a la Moncloa el març passat.
Més enllà dels compromisos polítics, empreses europees i ucraïneses han començat a teixir aliances per fabricar drons kamikaze, sistemes antidrons i components clau per a la indústria militar. No obstant, la cooperació tecnològica també les situa en el punt de mira de Moscou. Rússia va difondre a l’abril una llista amb 30 companyies, entre les quals una espanyola, assenyalant-les com a col·laboradores d’Ucraïna. Dmitri Medvédev, vicepresident del Consell de Seguretat rus, va assegurar a les xarxes socials que aquesta informació «representa una llista de possibles objectius per a les Forces Armades de Rússia».
Drons a l’Orient Mitjà
Els països del Golf també han mirat a Ucraïna per protegir-se dels drons Shahed que l’ Iran ha utilitzat per atacar-los com a resposta a l’ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra el seu territori. En aquest sentit, el president ucraïnès va informar a finals de març d’haver arribat a acords de 10 anys amb l’Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units i va dir que espera acords similars amb Oman, Kuwait i Bahrain.
A més, Zelenski va enviar més de 200 soldats ucraïnesos de les unitats antidrons a la regió, després que l’Exèrcit nord-americà desplegués una plataforma ucraïnesa de detecció de drons a la base aèria Príncipe Sultan a l’Aràbia Saudita, segons va informar Reuters.
L’actual conflicte a OrientMitjà o ha incorporat algunes de les últimes innovacions que Ucraïna i Rússia han desenvolupat al camp de batalla. En aquest sentit, els drons que abans operaven mitjançant GPS i podien ser neutralitzats per via informàtica fan servir ara llargs cables de fibra òptica que es desenrolen a mesura que avancen cap a l’objectiu. D’aquesta manera, els aparells no emeten senyals i resulten pràcticament impossibles de piratejar o detectar. Aquest tipus de drons, de fet, ja ha sigut utilitzat per Hezbol·là en atacs contra Israel.
A prop d’un acord amb els EUA
Fins i tot l’Administració nord-americana, que fins ara s’havia mostrat reticent a cooperar amb Ucraïna en matèria de drons, ha començat a virar la seva posició i prepara un acord que permetria exportar drons ucraïnesos als Estats Units per sotmetre’ls a proves militars, segons un esborrany al qual va tenir accés el ‘Financial Times’.
Segons la proposta, el Pentàgon sol·licitaria plataformes i quantitats específiques de drons únicament per a proves i avaluació «a fi de fonamentar el desenvolupament dels requisits militars nord-americans per a una possible adquisició futura».
Públicament, no obstant, Donald Trump ha rebutjat l’ajuda ucraïnesa des que va iniciar la guerra amb l’Iran i va afirmar que els Estats Units «sap més sobre drons que ningú».