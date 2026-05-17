Catalunya es ven a Hollywood com a plató per rodar pel·lícules
Illa es reuneix amb responsables de Disney, Lionsgate i Infinity Wars a Los Angeles per promocionar el futur Catalunya Media City
Sara González
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va buscar ahir un final de pel·lícula per al seu viatge institucional a Califòrnia. En el seu afany d’obrir pas a noves inversions va centrar l’últim tram de la seva estada al país americà a promoure Catalunya com a gran plató per rodar sèries i pel·lícules. "Ens han expressat projectes que a mitjà termini treballarem per fer realitat", va assegurar el president, que va mantenir reunions amb grans gegants com Disney, Lionsgate i Infinity Ward.
La seva principal carta de presentació va ser posar-los a sobre de la taula el projecte del Catalunya Media City, el futur hub de producció, investigació, formació i innovació als sectors audiovisual, digital i del videojoc que vol convertir-se en un pol internacional de referència al sud d’Europa i que estarà ubicat a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. "Aquest hub pot ser una bona plataforma per desenvolupar els seus projectes a Catalunya", va afirmar.
Disney és un gegant de la indústria de l’entreteniment i una fàbrica de milers de pel·lícules taquilleres, a banda de la casa de l’icònic Mickey Mouse. Lionsgate és una de les companyies de producció cinematogràfica més importants de Hollywood. I quant a Infinity Ward és un estudi nord-americà de videojocs conegut sobretot per haver creat la saga Call of Duty.
Breus però fructífers
Illa es va reunir amb responsables de les tres companyies, trobades breus però, segons va relatar, fructíferes. "Totes coneixen i treballen a Catalunya i posen en valor el talent i l’ecosistema que tenim", va assenyalar després d’aquestes cites en què va assegurar haver traslladat que el Govern està disposat a reforçar les polítiques perquè creixin les inversions en el sector audiovisual. Va recordar, a més, que en el marc de Catalunya Media City, es construirà a Terrassa "el plató més gran d’Espanya".
El dossier que els va entregar a tots ells, a més d’informació sobre el projecte, recorda noms com el del director Juan Antonio Bayona, la premiada Sirat o el rodatge de Joc de trons a Girona. Recentment, Disney va fer també en aquesta ciutat el càsting per a la versió amb actors reals de la pel·lícula Enredados.
La lectura del Govern és que, més enllà de mirar de desbrossar el camí a Silicon Valley per a noves inversions en l’àmbit tecnològic, també el sector audiovisual, de l’animació i del videojoc representen nombroses oportunitats que cal potenciar.
