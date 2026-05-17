La participació en les eleccions andaluses s'enfila fins al 52,16% a les 18.00 h, 7,6 punts més que el 2022
Més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a votar fins a les vuit del vespre
ACN
Barcelona
La participació en les eleccions d'Andalusia d'aquest diumenge supera el 52% a les 18.00 hores amb el 100% de les meses comunicades. Són 7,6 punts més respecte als últims comicis del 2022 a aquesta mateixa hora. La participació creix a totes les províncies andaluses, especialment a Granada, amb 9 punts més, i a Almeria, que registra 8,6 punts per sobre que fa quatre anys. Més de 6,8 milions d'andalusos estan cridats a votar als 3.757 col·legis electorals repartits per 785 municipis fins a les 20.00 hores i elegir els 109 diputats del Parlament autonòmic. En joc hi ha si el PP de Juanma Moreno repeteix la majoria absoluta o Vox aconsegueix la clau de la governabilitat. El PSOE liderat per María Jesús Montero aspira a resistir.
