Els drons de Zelenski
Ucraïna s’està convertint en una potència mundial en matèria d’aeronaus no tripulades. El país ja ven els aparells "provats en combat" a més de 20 mercats i suma acords amb Europa, el Golf i els Estats Units per a una tecnologia desenvolupada durant la invasió russa.
La capacitat de producció militar del país ja és 55 vegades més alta que la de l’inici de la invasió
María Mondéjar
El segell d’haver sigut "provats en combat" s’ha convertit en el principal reclam dels drons ucraïnesos. Només l’últim mes, Kíiv ha firmat quatre acords amb tercers països per cooperar en la producció de drons i tecnologies antidrons. Des d’Estats del Golf que volen blindar-se fins a països europeus que acceleren la construcció d’un mur antidrons, Ucraïna està immersa en negociacions amb governs de tot el món per exportar la tecnologia i el coneixement acumulats després de més de quatre anys de guerra.
"Ja hi ha 20 països que treballen amb Ucraïna en diferents àmbits per tancar acords de drons amb nosaltres. Aviat també firmarem acords polítics amb més països", assegurava recentment el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Aquest sector s’ha convertit en un dels pilars de l’economia ucraïnesa a mesura que ha avançat el conflicte bèl·lic. Segons indica un informe del Consell de Seguretat i Defensa Nacional d’Ucraïna, la capacitat de producció militar del país ja és 55 vegades superior a la registrada a l’inici de la invasió russa. En aquest creixement destaquen sobretot els drons d’atac, amb una capacitat de fabricació que supera els vuit milions d’unitats anuals, i els drons interceptors, dels quals Ucraïna preveu produir 100.000 unitats el 2026.
A part de tecnologia i coneixement militar, Ucraïna està exportant al món una lògica matemàtica de la guerra moderna. Els míssils interceptors que fan servir, per exemple, els Estats Units per frenar atacs iranians costen al voltant de quatre milions de dòlars cada un, mentre que gran part de l’ofensiva llançada des de Teheran es basa en drons Shahed de tot just 20.000 dòlars. Aquesta asimetria econòmica posa els drons al centre de l’estratègia dels conflictes actuals.
El ‘mur antidrons’ europeu
La cooperació amb Ucraïna és part de l’estratègia de Brussel·les per protegir el flanc oriental d’Europa dels atacs russos. A part del full de ruta de la CE, que preveu tenir a punt un mur antidrons per al 2027, alguns països europeus com Alemanya, els Països Baixos i Noruega han firmat acords bilaterals amb Ucraïna.
"L’objectiu principal és el desenvolupament conjunt de sistemes no tripulats d’avantguarda en tots els àmbits, especialment en l’àrea d’atac de llarg abast. D’aquesta manera, reforcem la seguretat dels dos països", va dir el ministre alemany de Defensa, Boris Pistorius, en declaracions a l’agència DPA.
Espanya també s’ha afegit a l’aposta per la coproducció d’armament amb Ucraïna, amb un compromís de 1.000 milions d’euros en suport militar bilateral per al 2026. Un acord al qual van arribar els líders dels dos països després d’una reunió a la Moncloa al març.
Més enllà dels compromisos polítics, hi ha empreses europees i ucraïneses que han començat a teixir aliances per fabricar drons kamikaze, sistemes antidrons i components clau per a la indústria militar. No obstant, la cooperació tecnològica també les situa en el punt de mira de Moscou. Rússia va difondre a l’abril una llista amb 30 companyies, entre les quals n’hi havia una d’espanyola, que assenyalava com a col·laboradores d’Ucraïna. Dmitri Medvédev, vicepresident del Consell de Seguretat rus, va assegurar que aquesta informació "representa una llista de possibles objectius per a les Forces Armades de Rússia".
Malgrat això, fins i tot l’Administració nord-americana –que fins ara s’havia mostrat reticent a cooperar amb Ucraïna en matèria de drons– ha començat a virar la seva posició i prepara un acord que permetria exportar drons ucraïnesos als Estats Units per sotmetre’ls a proves militars, segons un esborrany a què va tenir accés el Financial Times.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública