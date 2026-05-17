Cop judicial
Els EUA afirmen l’extradició des de Colòmbia d’un narco veneçolà
EFE
Les autoritats dels Estats Units han anunciat aquest divendres l'extradició des de Colòmbia del ciutadà veneçolà José Enrique Martínez Flores, àlies 'Chuqui', assenyalat com un dels presumptes líders de l'organització criminal Tren d'Aragua, perquè respongui davant la Justícia nord-americana per càrrecs relacionats amb narcotràfic i terrorisme.
Així ho ha notificat l'Ambaixada dels Estats Units a Colòmbia en un comunicat, en el qual ha destacat que Martínez és el "primer integrant del Tren d'Aragua extradit" al país des de territori colombià, en el marc d'una operació impulsada pel Departament de Seguretat Nacional nord-americana. L'acusat, de 24 anys, compareixerà davant d'un tribunal federal de Houston després d'haver sigut detingut per les autoritats colombianes el 31 de març passat en compliment d'una ordre d'arrest provisional sol·licitada per Washington.
Distribuïdor de cocaïna
D'acord amb el Departament de Justícia dels Estats Units, àlies 'Chuqui' està acusat de "proporcionar recolzament material a una organització terrorista estrangera", així com de participar en una xarxa internacional de distribució de cocaïna destinada al mercat nord-americà. La Fiscalia ha apuntat que el sospitós formaria part del "cercle intern" de la direcció del Tren d'Aragua a Bogotà i que hauria supervisat activitats vinculades al tràfic de drogues, l'extorsió, la prostitució i assassinats a Colòmbia. Així mateix, les autoritats nord-americanes han assegurat que els beneficis obtinguts mitjançant el tràfic d'almenys cinc quilograms de cocaïna eren utilitzats per "promoure els objectius criminals" de l'organització.
El Departament d'Estat va incloure el Tren d'Aragua en la seva llista d'organitzacions terroristes estrangeres i de Terroristes Globals Especialment Designats el febrer del 2025. En aquest context, Washington ha remarcat que l'operació actual forma part d'una estratègia ampliada per combatre estructures criminals transnacionals a la regió.
