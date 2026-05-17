Viatge institucional del president de la Generalitat
Illa confia a tancar un acord amb ERC per aprovar els pressupostos
El dirigent considera que el pacte amb els Comuns ja està fet, malgrat que el grup d’Albiach reclama reformular l’R-Aeroport
Sara González
El Govern frega amb la punta dels dits l’acord de pressupostos amb ERC. No és la primera vegada que passa, ja va estar en aquest punt al febrer, però les seves expectatives es van frustrar en l’últim moment per un gir de guió d’Oriol Junqueras després d’encaixar el no del Govern a la recaptació de l’IRPF. Per això ara camina amb peus de plom i transita les últimes hores fins a la setmana que ve amb hermetisme per evitar una altra relliscada. No obstant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que monitoritza des de Califòrnia els últims serrells de l’escenificació del pacte, va trencar ahir el silenci per traslladar optimisme. "Tinc confiança que les coses aniran bé", va assegurar.
Va ser a la ciutat de Los Angeles, la meca del cine, i en plena agenda de trobades amb productores audiovisuals per promocionar Barcelona com a gran plató de rodatge, que el president va començar a projectar un final feliç del serial pressupostari que l’ocupa i preocupa des de principis d’any. "Un gran país necessita pressupostos. Tenim acords amb ERC i tinc confiança que arribaran a bon port", va assegurar sobre l’objectiu d’aprovar uns comptes abans de l’estiu que permetin deixar enrere els del 2023, prorrogats fins ara. Això sí, Illa va mesurar cada una de les seves paraules per no deixar caps per lligar que puguin provocar que el seu propòsit es torci. Això explica que evités valorar el consell nacional que té ERC convocat demà per decidir si dona suport als pressupostos després que el Govern presenti el projecte de la línia orbital ferroviària.
El president també va esquivar concretar per a què ha de servir la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat que es portarà a terme dimecres a Madrid com a salvaguarda que cap de les parts, especialment el Govern, es desfarà després dels compromisos contrets. El fantasma de la recaptació de l’IRPF rebutjada pel Ministeri d’Hisenda pesa i cou encara en les files republicanes, motiu pel qual aquesta vegada han reclamat més garanties.
"Anem pas a pas a pas", va resumir el cap de la Generalitat per justificar per què no vol entrar en detalls fins que la cadena d’esdeveniments es posi en marxa i ho faci, a més, com té previst en aquests moments. Si bé amb els republicans les coses semblen estar ja a punt de caramel, tot i que sempre amb altes dosis de prudència –i fins i tot temor– perquè l’experiència d’haver hagut de retirar una vegada els comptes impregna com s’està gestionant aquest segon intent, queda també renovar el sí dels Comuns. "Amb ells ja tenim un acord pressupostari", va donar per fet Illa pel que fa a l’acord amb el grup liderat per Jéssica Albiach.
No obstant, des del moment en què Govern i ERC van pactar concedir-se més temps, els Comuns ja van advertir que voldrien actualitzar les seves condicions. Han reprès ja els contactes per a això i han reclamat que es reformuli l’R-Aeroport, el tren llançadora que connectarà el centre de Barcelona amb l’aeroport del Prat i que, tal com està concebut, consideren que provocarà més saturació dels túnels ferroviaris que perjudicarà els usuaris habituals. A la pregunta sobre si hi ha marge per accedir a aquesta exigència, el president va respondre insistint que amb els Comuns ja van tancar un acord. "Aquesta és una base positiva. I si hi ha coses a treballar, les treballarem", va sentenciar donant a entendre que aquest no és el flanc que més el preocupa.
Un canvi de rasant
Illa va finalitzar la seva agenda a Califòrnia ahir per, a partir de dilluns, posar el fermall a un acord amb què intentarà concloure el desgast que ha provocat la gestió de conflictes com el de Rodalies o el pols obert amb el sector educatiu. Un canvi de rasant que busca en ple equador del mandat i amb el compte enrere d’un any en marxa per a les pròximes les municipals, que obriran un nou cicle electoral a Catalunya en què considera que al PSC li continua bufant el vent a favor. En una entrevista a la CNN, va donar a entendre que l’independentisme forma part del passat i que està centrat en la generació de "prosperitat" i a enfortir els vincles amb Europa.
