Vaga de professors
Junts demana "un gran acord de país" que pari el conflicte dels mestres

Jordi Turull al costat de Josep Rius, en declaracions a la premsa

Carlota Camps

Barcelona

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va reclamar ahir un "gran acord de país" per a l’educació a Catalunya que serveixi també per desencallar el conflicte educatiu entre el Govern i els sindicats. Turull es va expressar així durant la celebració d’unes jornades sobre educació organitzades pel partit, enmig del pols dels professors catalans contra el Govern per aconseguir una millora salarial i més inversió a l’escola pública. Durant la clausura de l’acte, el número dos dels postconvergents va acusar el Govern de menysprear les reivindicacions dels docents i d’haver "vulnerat els seus drets fonamentals" amb la infiltració de dos agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea preparatòria de les vagues.

El secretari general de Junts va assegurar que "l’educació és una qüestió de país" per la qual ha demanat "un gran pacte" que impliqui els partits polítics, però també compti amb "tota la comunitat educativa" i "tots els actors implicats".

Turull va dir que els docents catalans són els "més mal pagats de l’Estat" i, després de reconèixer part de responsabilitat en això per haver dirigit aquesta conselleria fins al 2017, va demanar "dignificar el professorat". Va reclamar augmentar els pressupostos en educació i arribar al 6% del PIB.

El secretari general del partit va criticar la gestió d’aquesta crisi per part del Govern i va atribuir la situació actual a "decisions errònies" de l’Executiu. No obstant, Turull no va tornar a reclamar els cessaments de la consellera d’Educació, Esther Niubó, la d’Interior, Núria Parlon, i la del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Tot això després d’una setmana de vagues en què el Govern finalment ha reprès les negociacions. A l’espera de la proposta que pugui fer el departament dimarts vinent, es mantenen les vagues previstes per al maig i al juny. La pròxima aturada serà demà a Barcelona.

