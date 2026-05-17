Guerra a l’est d’Europa
L’Exèrcit rus perd terreny a Ucraïna per primera vegada en dos anys
Les tropes de Putin ja no són capaces de reemplaçar el nombre de soldats caiguts, cosa que Kíiv pretén aprofitar per forçar el Kremlin a una negociació "sense demandes maximalistes"
Rússia ha encaixat el doble d’atacs a refineries aquest any, amb 16 instal·lacions afectades
Marc Marginedas
És una pregunta que volta en moltes de les seus ministerials de Defensa de la Unió Europea (UE), després de comprovar la situació del front bèl·lic d’Ucraïna i l’abatut estat d’ànim amb què Rússia va celebrar el 9 de maig la festivitat del Dia de la Victòria, la cita militarista anual amb què els ciutadans i els dirigents reten homenatge a l’Exèrcit rus. ¿La guerra ha arribat al punt d’estancament que forci el Govern de Putin a negociar "de bona fe" un acord d’alto el foc, "sense demandes maximalistes" sobre les autoritats de Kíiv? Les últimes dades difoses apunten a un canvi de cicle: a l’abril, per primera vegada des del 2024, no només Rússia va perdre més territori del que va conquistar, sinó que també va ser incapaç de reclutar un nombre de soldats suficient per reemplaçar les baixes militars, entre morts i ferits, comptabilitzades al camp de batalla.
"És una tendència que vam començar a constatar a partir del gener d’aquest any. Cada mes [l’Exèrcit de Rússia] ocupava menys i menys territori, fins que a l’abril el còmput final va determinar que va perdre una àrea equivalent a entre 113 i 115 quilòmetres quadrats, principalment a la regió de Zaporíjia", explica a EL PERIÓDICO des de Kíiv Andrí Ordínovitx, director de suport estratègic i desenvolupament del think tank Ukranian Freedom Fund, un home que en el passat va ocupar càrrecs en la missió d’Ucraïna davant l’OTAN i en l’ambaixada del seu país a Washington.
Fins i tot en ciutats ucraïneses que Rússia va anunciar al seu dia amb tota la pompa que tenia sota complet control, com el nus de comunicacions de Pokrovsk i la localitat de Txàssiv Iar, encara queden contingents de soldats ucraïnesos oposant-se a l’invasor, malgrat que les forces ocupants controlen prop del 90% de les dues localitats. Això sí, es tracta de dades estimatives i que poden oscil·lar segons les fonts perquè les noves tecnologies fetes servir en aquesta guerra, en concret els drons, han convertit àmplies àrees del front en zones grises on no hi ha cap dels dos exèrcits que exerceixi un control efectiu sobre el territori.
Xifra de baixes
El Govern de Kíiv ha declarat que intenta causar en el seu enemic una xifra de baixes militars, quantificada en 50.000 morts o ferits al mes, més enllà de la qual calcula que seria molt difícil per a Moscou mantenir el ritme de reclutaments i, per tant, l’esforç bèl·lic del Kremlin. "Fem insostenible per a Rússia el cost de la guerra i forcem la pau mitjançant la fortalesa". Aquesta és la tasca que ha plantejat el president Volodímir Zelenski al flamant ministre de Defensa, Mikhailo Fédorov, segons ha informat el mateix membre de l’Executiu en la primera compareixença que ha fet davant la premsa.
En aquest àmbit, les forces ucraïneses també estan registrant progressos. D’acord amb les estimacions del Ministeri de Defensa del Regne Unit recollides pel Centre per a Estudis Internacionals i Estratègics, la xifra establerta per Kíiv està cada vegada més a l’abast de la mà. El desembre del 2025, la xifra de baixes va vorejar els 30.000 soldats, mentre que al març i a l’abril ja va arribar als 35.000. "Registrem un nombre creixent de pèrdues irreparables" en el bàndol rus, corrobora Ordínovitx. Això vol dir que, per primera vegada des de l’inici del conflicte, Rússia inscriu mensualment en les forces armades "entre 1.000 i 3.000 soldats menys" dels que cauen en els combats entre morts i ferits.
No es tracta només de recuperar territori o causar baixes inassumibles a l’adversari. L’objectiu és atacar-li la rereguarda, les fonts d’ingressos i minar-li la capacitat de mantenir la infraestructura de guerra. Durant l’últim any, les forces armades ucraïneses han intensificat els atacs contra instal·lacions vinculades al sector dels hidrocarburs a Rússia i han aconseguit disminuir la producció i els ingressos i, de passada, temperar el benefici econòmic que ha suposat per a la part russa el recent aixecament temporal pels EUA del límit del preu pactat per la comunitat internacional a finals del 2022.
Impacte econòmic
D’acord amb dades de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), la producció de cru a l’abril va arribar a la xifra de 8,8 milions de barrils de petroli al dia, una dada que és 460.000 barrils inferior a la registrada ara fa un any.
Els atacs a les refineries s’han doblat entre el gener i el maig d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2025. Aquests embats han afectat 16 instal·lacions i han disminuït la capacitat de refinament a 700.000 barrils per dia. Tot això ha provocat una significativa reducció de les exportacions russes de productes derivats del petroli, que amb prou feines han superat els dos milions de barrils al dia i s’han reduït, només entre els mesos de març i abril, en 340.000 barrils al dia.
A mesura que Ucraïna s’integra en les estructures militars i polítiques de la UE i l’OTAN, el seu Exèrcit assumeix la metodologia d’Occident i fa valer la seva professionalitat davant un enemic que numèricament és molt superior. "A l’Exèrcit soviètic, el comandament està centralitzat amb una iniciativa molt limitada, mentre que a Occident la planificació està centralitzada però es concedeix més llibertat en l’execució", assenyala amb orgull Ordínovitx. En qualsevol cas, malgrat tots aquests progressos, segons l’opinió d’aquest expert, encara és difícil entreveure un escenari en què hi hagi un cessament de les hostilitats.
