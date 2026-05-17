ELECCIONS ANDALUSES
Juanma Moreno acudeix a les urnes amb «molt bones sensacions» i espera una alta participació: «Ara tot està obert»
El president de la Junta i candidat del PP-A a la reelecció crida a la participació i demana als andalusos que decideixin «lliurement» què volen per als pròxims quatre anys
A Màlaga, a mig matí i amb «molt bones sensacions». El president de la Junta d’Andalusia i candidat del PPA a la reelecció, Juanma Moreno, ha acudit aquest diumenge junt amb la seva dona, Manuela Villena, al col·legi Sagrado Corazón de Màlaga per exercir el seu dret a vot. Ho ha fet amb un somriure constant, tot i que amb la cautela de qui es juga la majoria absoluta per a aquest pròxim mandat. De fet, Moreno ha advertit que en aquest moment «tot està obert».
Durant la seva visita al col·legi electoral, Moreno ha apel·lat als ciutadans perquè vagin a les urnes i decideixin què volen per a Andalusia durant els pròxims quatre anys. Ho ha fet desitjant que la jornada electoral es desenvolupi amb «molta participació» i sense incidències greus. «He rebut molt carinyo al llarg i ample de tota la geografia andalusa i especialment en els últims dies, sense incidents destacables, i he vist molta il·lusió entorn del projecte que tinc l’honor de liderar i, per tant, amb opcions, aunque també soc conscient que és molt difícil», ha assenyalat.
Moreno ha insistit que «qualsevol escenari està obert», ja que, segons ha apuntat, es jugaran «moltes restes» a les províncies. Per això, ha demanat als andalusos que participin i que triïn «lliurement pel que considerin més oportú, més interessant i més important per a la seva vida, per a la seva estabilitat, per a la seva convivència i per al seu futur».
El president andalús ha destacat també l’expectació que generen aquestes eleccions autonòmiques pel pes d’Andalusia en el conjunt del país. Ha recordat que la comunitat és la tercera economia d’Espanya i la més poblada, per la qual cosa, segons ha dit, el que passi en aquesta terra «també evidentment condiciona altres coses».
El vot dels joves
Moreno ha tingut, a més, un missatge per als joves que voten per primera vegada en aquests comicis. Els ha animat a fer-ho amb «il·lusió», amb «esperança» i «d’una manera bonica perquè ho puguin recordar al llarg de tota la seva vida».
El candidat del PP-A també s’ha referit, en to distès, a qui aquest diumenge tenen comunions. Els ha demanat que vagin abans a votar perquè després fa «molta mandra».
Moreno ha acudit al col·legi electoral al costat de la seva dona, Manuela Villena, i els seus tres fills. També ha estat acompanyat per l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre; la consellera i candidata per la província, Carolina España; el vicesecretari de Política Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo; i la presidenta provincial del partit, Patricia Navarro.
Després de votar, Moreno s’ha desplaçat a esmorzar en una cafeteria de Màlaga amb la seva dona, els seus fills, amics i companys del partit. A la tarda viatjarà a Sevilla per seguir la jornada electoral des de la seu regional del PP-A, situada al carrer San Fernando, a partir de les 20.00 hores.
