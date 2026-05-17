Guerra a l’est d’Europa
Frenada a l’Exèrcit de Putin a Ucraïna: Rússia perd terreny per primera vegada en dos anys
Les tropes russes ja no són capaces d’equiparar i reemplaçar el nombre de soldats caiguts al front
Kíiv espera mantenir aquesta tendència per forçar el Kremlin a una negociació «sense exigències maximalistes»
Marc Marginedas
És una pregunta que ronda en moltes de les seus ministerials de Defensa a la UE, després de comprovar la situació al front bèl·lic d’Ucraïna i l’estat d’ànim alacaigut amb què Rússia va celebrar el 9 de maig la festivitat del Dia de la Victòria, la cita militarista anual amb què la ciutadania i la dirigència reten homenatge al seu Exèrcit. ¿La guerra ha assolit el punt d’estancament que pot forçar el Govern rus a negociar «de bona fe» un acord d’alto el foc, «sense exigències maximalistes» sobre les autoritats de Kíiv? Les últimes dades difoses apunten a un canvi de cicle: a l’abril, per primera vegada des del 2024, no només Rússia va perdre més territori del que va conquerir, sinó que també va ser incapaç de reclutar un nombre de soldats suficient per reemplaçar les baixes militars, entre morts i ferits, comptabilitzades al camp de batalla.
«És una tendència que comencem a constatar a partir del gener; cada mes (l’Exèrcit de Rússia) ocupava menys i menys territori, fins que a l’abril el còmput final va determinar que va perdre una àrea equivalent a entre 113 i 115 quilòmetres quadrats, principalment a la regió de Zaporíjia», explica a EL PERIÓDICO des de Kíiv Andrí Ordynovych, director de recolzament estratègic i desenvolupament al think tank Ukranian Freedom Fund, un home que en el passat va ocupar càrrecs en la missió d’Ucraïna davant l’OTAN i a l’ambaixada del seu país a Washington.
Fins i tot en ciutats ucraïneses que Rússia va anunciar al seu dia amb tota la pompa tenir sota el seu complet control, com el nus de comunicacions de Pokrovsk i la localitat de Chásiv Yar, encara queden contingents de soldats ucraïnesos oposant-se a l’invasor, malgrat que les forces ocupants controlen prop del 90% de les dues localitats. Això sí. Es tracta de dades estimatives i que poden oscil·lar segons les fonts, a causa que les noves tecnologies fetes servir en aquesta guerra, en concret els drons, han convertit àmplies àrees del front en el que es denomina en anglès com ‘grey zones’ (zones grises en espanyol) on cap dels dos exèrcits exerceix un control efectiu sobre el territori.
Xifra de baixes
El Govern de Kíiv ha declarat que intenta causar en el seu enemic una xifra de baixes militars, quantificada en 50.000 morts o ferits al mes, més enllà de la qual calcula que seria molt difícil per a Moscou mantenir el ritme de reclutaments i per tant, l’esforç bèl·lic del Kremlin. «Fem el cost de la guerra insostenible per a Rússia, i a partir d’allà forçar la pau mitjançant la fortalesa». Aquesta és la tasca que li ha plantejat el president Volodímir Zelenski al flamant ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, segons ha informat el mateix membre de l’Executiu en la seva primera compareixença davant la premsa.
I en aquest àmbit, les forces ucraïneses també estan registrant progressos. D’acord amb les estimacions del Ministeri de Defensa del Regne Unit recollides pel Centre per a Estudis Internacionals i Estratègics, la xifra establerta per Kíiv es troba cada vegada més a l’abast de la mà. El desembre del 2025, la xifra de baixes va rondar els 30.000, mentre que al març i abril ja va arribar als 35.000. «Registram un nombre creixent de pèrdues irreparables» en el bàndol rus, corrobora Ordynovych. Això vol dir que per primera vegada des de l’inici del conflicte, Rússia inscriu mensualment en les seves forces armades,entre 1.000 i 3.000 soldats menys» dels que cauen en els combats entre morts i ferits.
No es tracta només de recuperar territori o causar baixes inassumibles a l’adversari. L’objectiu és atacar la seva rereguarda, les fonts d’ingressos i minar la seva capacitat de mantenir la infraestructura de guerra. Durant l’últim any, les forces armades ucraïneses han intensificat els seus atacs contra instal·lacions vinculades al sector dels hidrocarburs a Rússia, aconseguint minvar la producció i els ingressos, i de passada temperant el benefici econòmic que ha suposat per a la part russa el recent aixecament temporal pels EUA del límit del preu pactat per la comunitat internacional a finals del 2022. D’acord amb dades de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), la producció de cru a l’abril va arribar a la xifra de 8,8 milions de barrils de petroli al dia, una dada 460.000 barrils inferior al registrat fa un any.
Els atacs a les refineries s’han doblat entre gener i maig d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2025, afectant 16 instal·lacions i minvant la capacitat de refinament a 700.000 barrils per dia. Tot això ha provocat una significativa reducció de les exportacions russes de productes derivats del petroli, que amb prou feines han superat els dos milions de barrils al dia i s’han reduït, només entre els mesos de març i abril, en 340.000 barrils al dia.
A mesura que Ucraïna es va integrant en les estructures militars i polítiques de la UE i l’OTAN, el seu Exèrcit va assumint la metodologia d’Occident, fent valer la seva professionalitat davant un enemic numèricament superior i deixant enrere la cultura imperant en les forces armades soviètiques. «A l’Exèrcit soviètic, el comandament és centralitzat amb una iniciativa molt limitada, mentre que a Occident, la planificació és centralitzada però es concedeix més llibertat en l’execució», s’enorgulleix Ordyonovych. Malgrat tots aquests progressos, segons l’opinió d’aquest expert, encara és difícil entreveure un escenari en el qual sigui possible un cessament de les hostilitats en la guerra d’Ucraïna. «Si s’aconsegueix mantenir aquesta dinàmica en els pròxims mesos podríem estar assistint al principi d’un procés«que permetria una «negociació justa i en termes favorables» per al país envaït, conclou.
