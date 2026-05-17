Toby Muse, periodista expert en narcotràfic: "A Europa l’espera un futur fosc, la cocaïna ho pot comprar tot"
L’escriptor publica ‘Kilo’, un retrat del món de la droga a Colòmbia investigat al llarg de dues dècades.
Abel Gilbert
Un quart de segle enrere, aquest periodista i escriptor anglès es va introduir al vast i perillós món que gira al voltant de la droga a Colòmbia. Aquesta immersió d’anys de peripècies ha quedat documentada a Kilo. El mundo secreto de los cárteles de la cocaína (Capitán Swing). Les seves conclusions són desoladores i no deixa de repetir una frase que resumeix les frustracions: la guerra contra les drogues és com pujar a una bicicleta estàtica al gimnàs, "tot i que algú pedali mitja hora, no haurà arribat enlloc".
Si bé la bicicleta no es mou ni un mil·límetre, una manera d’al·ludir a un fracàs, aquesta guerra ha sigut reactivada amb força per part de Donald Trump, però després d’haver llegit el seu llibre fa la sensació que esperen encara coses pitjors.
Primer, s’ha de reconèixer que el món consumeix més cocaïna que mai. ¿Per què no canvia res quan capturen el Chapo o caps del càrtel del Clan del Golfo? Perquè la demanda continua en alça. Mor un càrtel, en neix un altre. Estem condemnats a viure en un cicle infernal. Colòmbia produeix més cocaïna que mai. Una de les raons d’aquest creixement està relacionada amb el procés de pau del 2016 entre el Govern de Juan Manuel Santos i les FARC. La guerrilla controlava territoris on se sembrava molta coca. A l’entregar-lo va dir a l’Estat: "Aquest territori ara ja és vostre». I el que hauria d’haver fet l’autoritat és posar un mínim de llei i ordre en aquestes zones: educació, policia, militars per treballar amb les comunitats. Però el Govern de Colòmbia no en va ser capaç. ¿Qui va venir? Nous grups armats. No sap ningú quants n’hi ha.
Al llibre presenta personatges d’una gran força narrativa. La María, la jornalera que està contenta amb els 2,5 dòlars que guanya per cada 11 quilos de coca que recull, en Cachote, l’assassí que s’encomana a la verge dels sicaris... ¿Com va aconseguir la confiança d’aquests testimonis?
Vaig fer algunes relacions amb persones que treballaven en festes, esdeveniments, bars i clubs nocturns de les màfies. És allà on poden mostrar els amics i tot el que tenen. La xicota nova, les cadenes, els anells, la roba, els cotxes. Això em va permetre després aconseguir els meus propis contactes. Vaig trigar anys a guanyar-me’n la confiança. Als únics que no els agradava la meva presència era als grups armats.
Parla d’un remolí de violència i sexe en el submon del narco. Aquest univers arriba a les sèries i de vegades es mostra de manera glamurosa. Els seus personatges es presenten com a models seductors, per emular.
Tenim un seriós problema cultural amb això. En l’aspecte personal m’agradaria destruir el mite del narco. Són homes sense pietat. I moltes pel·lícules pinten Pablo Escobar com si fos un geni, tot i que no n’hi hagi cap evidència. La romantització de la cultura criminal eleva a la categoria d’ídols personatges que són capaços de matar gent amb motoserres. No mereixen cap mena de respecte.
També aborda el fet paradoxal de les faccions de la guerrilla que no van abandonar les armes perquè són una part de l’engranatge delictiu. ¿Com es va donar aquest procés de degradació?
El que un aprèn de la cocaïna és la capacitat de corrompre-ho tot. I jo crec que es pot veure això en el conflicte colombià. Abans teníem una guerrilla que parlava de Stalin, Trotski, i ara parlen de Sinaloa, Juárez. I sí, és un gran canvi. Alguns van rebutjar el procés de pau per altres raons polítiques; no se sentien gaire segurs. I en alguns aspectes han tingut raó, els han morts. Crec que han assassinat més de 400 guerrillers que formaven part dels qui van lliurar les armes. Però també hi va haver altres motivacions. N’hi ha un exemple boníssim, que és el de l’Exèrcit Popular d’Alliberament. Es van ficar en el negoci de la cocaïna per recaptar fons, comprar armament, reclutar més gent i ser més forts. Es van oblidar de la revolució per dedicar-se a la cocaïna completament. I es notava una situació molt semblant els últims anys d’enfrontaments de les FARC amb els grups de l’extrema dreta o el Govern. Els camps de batalla més forts sempre eren on hi havia més coca. Em temo que Europa aprendrà aquesta lliçó ben aviat. Em demano quants casos de corrupció a les duanes d’Anglaterra, Espanya, Portugal i Holanda tenen a veure amb la voluntat dels narcos de comprar voluntats.
Fa referència vostè a la qüestió moral del consum. Li han arribat lectors penedits d’haver sigut còmplices de la xarxa pel fet de comprar droga i finançar l’expansió del tràfic de drogues.
Això no deixa de ser divertit. Després de la publicació del llibre en anglès, molta gent em deia: "Em sento molt malament, em penedeixo d’haver consumit cocaïna». I jo: "Ah, bé, entesos, però no ha sigut mai la meva intenció escriure un llibre perquè la gent se senti malament per consumir cocaïna». Cada persona ha de fer el que vulgui amb la seva vida. Si vol fumar marihuana, bé, és la seva vida. No jutjo ningú. Tinc les meves idees de com és una bona vida, i no seria fumant marihuana cada dia. Al mateix temps crec que la gent que només culpa els consumidors no entén la situació. I te’n dono l’exemple: fa 100 anys als Estats Units teníem la gran prohibició de la venda d’alcohol. No es pot culpar aquell qui el 1923 es volia prendre una cervesa. La responsabilitat la tenien els qui havien recolzat aquesta política, per crear un mercat negre en què gent com Al Capone guanyava fortunes. La situació actual és molt semblant. La legalització és una cosa que els narcos temen.
El llibre també és un relat esborronador dels efectes del negoci de la coca en el teixit social, l’economia i la política.
Crec que a Europa l’espera un futur fosc. Crec que els tentacles de la cocaïna ja s’han estès pel continent. ¿Què passaria si Londres decideix prendre’s aquestes màfies de la cocaïna seriosament i comença la guerra contra ells? Ells també comencen a lluitar entre ells pel control del negoci. ¿Tindrem sicaris de 15 anys amb motos a Londres? És possible. La cocaïna ho pot comprar tot.
