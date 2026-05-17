Situació límit a l’illa
La visita del cap de la CIA suma més pressió a Cuba, gairebé paralitzada
L’hermetisme entorn de la presència de Ratcliffe a l’illa genera tota mena d’especulacions Trump admet que el país "necessita ajuda"
Les autoritats publiquen una ‘Guia familiar’ per a la protecció davant una «agressió militar»
Abel Gilbert
"Ja ho veurem, tenim molt a parlar sobre Cuba", va dir breument Donald Trump en les últimes hores. Tot just es va limitar a dir que l’illa "necessita ajuda". La seva contenció retòrica, després de setmanes de jactàncies de conquistador i amenaces sense precedents, sembla obeir a un breu temps d’espera obert després de la sorprenent presència a l’Havana del cap de la CIA, John Ratcliffe. Trump ha expressat satisfacció amb la manera en què Marco Rubio, fill d’immigrants cubans, condueix la política de Washington cap a l’illa. "És una nació totalment fallida", es va limitar a dir en el seu estil desqualificador.
Els efectes de la visita de Ratcliffe, que es va reunir amb el net de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, i altres autoritats, són de moment difusos. Es va parlar d’un clar plec d’exigències de Washington centrat en la reforma política per sobre de l’econòmica. Els amfitrions van ser cauts en les respostes oficials: van negar que l’illa sigui un refugi d’enemics dels EUA i van manifestar el seu interès en col·laboracions en temes de seguretat, migració i narcotràfic. En un fet nou, el Govern va expressar la seva conformitat a rebre ajuda humanitària del país a què responsabilitza de les seves penes.
"Línies vermelles" del règim
Més enllà de l’hermetisme que dona curs a les especulacions de tot tipus, i un "hem de parlar de moltes coses", insinuat per Trump, l’ambaixadora cubana a Washington, Lianys Torres Rivera, va assenyalar al diari nord-americà The Hill que no hi ha fins ara raons de pes per a l’optimisme respecte a la resolució d’un conflicte de 67 anys. "Un país seriós, que es respecta a si mateix, no posa sobre la taula el seu sistema polític ni el seu ordre intern. Són línies vermelles".
El fet que les seves declaracions es coneguin després de la partida del cap dels espies nord-americans s’interpreta com una possible resposta a la petició del gran veí. "Estem passant un dels moments més difícils, si no el més difícil, de la relació bilateral", va dir i va recordar que la preparació militar davant una eventual intervenció segueix dempeus. "La manera en què ens estem preparant no és ofensiva. No ens estem preparant per ser els primers a actuar contra territori nord-americà o contra el poble nord-americà. No volem això", va afirmar.
Torres Rivera va advertir al seu torn de les conseqüències humanes d’un conflicte armat. "Podria ser un bany de sang. No volem cubans morint a Cuba. Tampoc volem soldats nord-americans morts". Divendres a la nit, el Govern cubà va publicar una guia familiar per a la protecció davant una agressió militar en què es dedica un apartat als primers auxilis, i explica com actuar davant hemorràgies, fractures o ferides. També detalla el contingut bàsic d’una farmaciola casolana. El comunicat remarca la importància de mantenir la disciplina, la solidaritat entre veïns i la informació a través dels consells de defensa.
Una realitat asfixiant
Enmig de les paraules d’una part i de l’altra, hi ha un present de desastres a causa de les prolongades apagades, l’escassetat crònica de combustible, reconeguda pel mateix Govern cubà, i una paràlisi de l’economia que agreuja les penúries d’una societat que s’ha empobrit de manera sostinguda. El Govern atribueix aquesta realitat a l’històric "bloqueig" dels EUA, incrementat a finals de gener amb un setge energètic amb prou feines transgredit de manera consensuada entre Moscou i Washington amb l’arribada l’abril d’un petroler rus al port de Matanzas. Aquest petroli s’ha consumit i la situació és d’una emergència absoluta.
Les escenes en barris de la capital amb petites barricades, fogueres i el soroll de les cassoles és inèdita. "Quan les persones suporten 20 hores sense electricitat, tenen reclams i els expressen", va reconèixer Torres Rivera. La diplomàtica va recomanar a la Casa Blanca no interpretar aquestes manifestacions com senyals de debilitament polític. "El poble cubà defensarà la seva pàtria davant una agressió nord-americana".
Mentrestant, el país està pràcticament paralitzat. El ministre de Transport de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, va informar ahir d’una nova dels serveis enmig del desproveïment de combustible. El funcionari va reconèixer la impossibilitat d’un cronograma fiable. Els busos pràcticament no recorren les ciutats.
La pressió contra el Govern es manifesta en diferents plans. L’empresa minera Sherritt International Corp., que és d’origen canadenc, va anunciar la dissolució dels negocis que té a la més gran de les Antilles com a conseqüència de les mesures disposades pels EUA. El pas portat a terme per l’empresa canadenca és observat amb extrema inquietud a l’illa perquè pot repetir-se amb altres inversors d’Europa, especialment el sector hoteler, enfonsat per la falta de turisme.
Subscriu-te per seguir llegint
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública