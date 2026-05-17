Parèntesi al grup de la ultradreta
Vox encara manté Ortega Smith en el seu grup parlamentari
Un mes després de la seva expulsió del partit, el diputat continua votant, però no presenta cap iniciativa legislativa
El Periódico
La direcció de Vox manté en el seu grup parlamentari del Congrés dels Diputats Javier Ortega Smith un mes després de la seva expulsió del partit. A banda de votar en les sessions plenàries, però, no consten intervencions en ple o en comissió des de gener.
El Comitè de Garanties de Vox va anunciar al març l’expulsió d’Ortega Smith pel fet de considerar que havia comès una "infracció molt greu" després de frustrar el seu relleu en la representació del partit a l’Ajuntament de Madrid que tenia, fet que va provocar que fos expedientat per desobediència i suspès de militància.
El secretari general de Vox va insistir en la intenció de continuar al capdavant del grup municipal fins al final del mandat al·legant que era el que era "legítim" i va presentar un recurs d’alçada contra la decisió del Comitè de Garanties de Vox, que va ser rebutjat el 16 d’abril.
En aquest temps, Ortega Smith ha continuat exercint com a portaveu de Vox a l’Ajuntament de Madrid, ja que té majoria en el grup municipal, i ja ha avisat que no variarà res fins que la justícia resolgui la demanda que va interposar contra la direcció de Vox per una presumpta vulneració dels seus drets fonamentals.
El procés segueix el curs
Al Congrés, la direcció parlamentària que encapçala Pepa Millán l’ha mantingut en les files tot i fer un mes que està expulsat del partit. La portaveu va explicar que el procés segueix el curs i que Ortega Smith acabarà en l’heterogeni Grup Mixt. La seva última intervenció al Congrés va tenir lloc el 27 de gener. A més, l’última iniciativa parlamentària que va registrar a la Cambra baixa va ser el 24 de febrer, quan va presentar una pregunta escrita per al Govern. Ortega Smith continua percebent la mateixa retribució com a diputat corrent: l’assignació constitucional bàsica de 3.366,99 euros més la indemnització de 1.032,38 euros que s’abona als electes per Madrid per sufragar la seva activitat parlamentària.
Si al final és enviat al Grup Mixt, s’hi trobarà els recels de la majoria dels seus integrants, que tenen intenció de tractar-lo com al seu dia l’exministre socialista José Luis Ábalos, a qui no van cedir temps d’intervenció ni quota per a la presentació d’iniciatives.
