El veredicte de les urnes
Abascal torna a tenir un altre baró popular a les mans
El líder de Vox condiciona el suport a Moreno a actuar contra "un Govern mafiós que promou una invasió migratòria"
Mariano Alonso Freire
El líder de Vox, Santiago Abascal, acaba la primera part del nou cicle electoral com el va començar al desembre després de les eleccions a Extremadura, amb el futur d’un altre baró autonòmic del Partit Popular (PP) a les seves mans. El des d’aquest dilluns president en funcions de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, que es va quedar a dos escons de la majoria absoluta de què gaudia des del 2022, haurà de transitar per un camí semblant, o idèntic, al dels seus homòlegs i correligionaris l’extremenya María Guardiola, l’aragonès Jorge Azcón i Alfonso Fernández Mañueco, que encara no ha tancat un pacte amb l’extrema dreta a Castella i Lleó, com sí que ja ho han fet, i de coalició, Guardiola i Azcón.
I fins i tot encara que Moreno Bonilla aconsegueixi deixar fora Vox del seu Gabinet, sembla difícil que pugui no fer entrar en l’equació de la investidura la "prioritat nacional" sobre els immigrants firmada pel seu partit en dos dels tres territoris abans esmentats. El candidat andalús de Vox, Manuel Gavira, va deixar clar en la primera intervenció de la nit electoral que va fer que la "prioritat nacional" representa un element imprescindible per pactar amb ells, enmig de crits de joia dels seus companys, que corejaven precisament aquest sintagma, el de "prioritat nacional".
D’aquesta manera, Santiago Abascal rendibilitza la minsa pujada de la seva formació a Andalusia, que amb prou feines millora en unes dècimes percentuals i en un escó el resultat del 2022 de Macarena Olona, ja llavors molt decebedor, i que va precipitar la ruptura amb l’aleshores candidata i la seva posterior sortida del partit. De fet, la paradoxa de Vox a la comunitat autònoma més poblada d’Espanya és que va ser el lloc, el novembre del 2018, en què primer va obtenir representació institucional, un èxit molt disruptiu llavors i que va consolidar la seva implantació posterior a tot Espanya fins a convertir-se en el tercer partit polític del país. Però que després no ha pogut repetir en les dues cites autonòmiques posteriors.
Abascal, com sol fer, va comparèixer després del candidat autonòmic des de la seu de Vox al carrer Bambú de Madrid per felicitar-se del fet que la seva formació s’hagi convertit en un partit "decisiu per quarta vegada en unes eleccions regionals a Espanya".
"El gran triomfador d’aquestes eleccions és Manuel Gavira. Vox serà decisiu per quarta vegada", va remarcar Abascal a la seu central del partit. I també va recordar l’aritmètica que deixaven les eleccions a Andalusia: "El PP ha perdut escons, però Vox ha pujat".
Espanya "en risc"
Santiago Abascal, advertint per endavant que no volia ser un "aixafaguitarres", va assenyalar: "La realitat és que Espanya està en gravíssim risc. I que sobre el nostre país encara planen uns núvols molt negres. Espanya està segrestada per un Govern mafiós que promou una invasió migratòria i que dia a dia està provocant la ruïna i l’empobriment dels espanyols". Una retòrica a la qual, a partir d’ara, no podrà ser aliè Moreno Bonilla, el seu vell company de les Noves Generacions, abans que Abascal abandonés el PP el 2013 per fundar Vox.
El líder de Vox –que a diferència de Gavira no va esmentar expressament la "prioritat nacional", en el que més aviat va semblar un repartiment de papers entre els dos– va deixar clar al president andalús que el seu propòsit és que "les institucions regionals d’Andalusia es posin a combatre aquest Govern i a defensar l’interès general, perquè Pedro Sánchez no aconsegueixi el seu propòsit, que és robar-nos la democràcia i perpetuar-se a partir del 2027, utilitzant tots els recursos de l’Estat a favor del Partit Socialista".
Militants de Vox a la seu sevillana del partit deien: "¿On és la majoria?", en al·lusió a l’estabilitat a què volia arribar el PP. Malgrat quedar-hi a prop, no l’ha aconseguida, i ara els populars estan en mans dels diputats de Vox.
«Esperem que el PP i la Junta escoltin els andalusos. Han parlat i volen prioritat nacional»
Manuel Gavira
Candidat de vox a la junta d’andalusia
