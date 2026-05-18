Judici a la Kitchen
La declaració de García Castaño prova que es van furtar documents a Bárcenas
El tribunal escoltarà avui la gravació del comissari, en què afirma que Eugenio Pino i Francisco Martínez li van ordenar sostreure material que comprometria el PP
L’excap de la UCAO també es mostra convençut que Fernández Díaz coneixia l’operació
Tono Calleja Flórez
El judici de l’operació Kitchen que es desenvolupa a l’Audiència Nacional arriba a la setena setmana amb la denominada prova documental, que comença amb l’emissió en la vista oral de les declaracions que va prestar el 2019 i el 2020 el comissari retirat Enrique García Castaño, en les quals l’excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la Policia Nacional va confessar l’existència d’una operació parapolicial el 2013 contra l’extresorer del PP Luis Bárcenas, i que va portar a terme la cúpula policial al marge del jutge que investigava els casos de corrupció del PP, Pablo Ruz.
"El director adjunt operatiu [DAO, Eugenio Pino] em diu que vagi a veure el secretari d’Estat" [Francisco Martínez], va declarar García Castaño, que després va explicar que Martínez el va alertar de la "preocupació" que tenien perquè Bárcenas disposava de dos discos durs amb la comptabilitat b: "D’una banda, les donacions que es donaven, que no se sabia quant rebia i quant es quedava. D’altra banda, els pagaments que feia en b. El PP desconeixia què hi havia allà i quines donacions havien rebut", va lamentar.
Al ser interpel·lat pel fiscal Ignacio Stampa, García Castaño va confessar que era conscient que li havien demanat que obtingués el material comprometedor per als populars per "ocultar-lo" al magistrat que investigava el cas Gürtel i el dels papers de Bárcenas.
I fruit d’aquestes ordres de la cúpula d’Interior, es va mostrar convençut que el llavors ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz estava al corrent de tota l’operació. L’excap de la UCAO va especificar, després, que li van entregar diversos telèfons "antics" de Bárcenas, que no tenien targetes ni bateries. I que va recórrer a un tècnic de la Policia, que va extreure tota la informació que hi havia als terminals que li havien sigut sostrets a l’extresorer del PP, que en aquell moment es disposava a estirar la manta i reconèixer l’existència d’una caixa b en la formació política que liderava Mariano Rajoy.
I aquesta informació la va incloure en un llapis de memòria que li va entregar finalment al secretari d’Estat de Seguretat. "Jo en vaig fer una còpia, la tinc aquí", va revelar García Castaño en la seva declaració davant el jutge Manuel García Castellón. I en aquests documents es parlava de "tota la problemàtica que tenia el senyor Bárcenas sobre si li pagaven la indemnització, com havia sigut el seu acomiadament [del PP]. [Als mateixos arxius Bárcenas] critica molt la secretària general [del PP, María Dolores de Cospedal]".
I dins d’aquesta operativa contra Bárcenas, García Castaño, conegut com el Gordo, va assegurar que el van informar que un reclús havia contactat a presó amb l’extresorer del PP, i que aquest li va pagar 5.000 euros perquè, amb l’ajuda d’un enginyer, aprofités un permís penitenciari per "esborrar dades del núvol". Segons va declarar en el judici el mateix Bárcenas, en realitat li va encarregar que destruís una gravació a "MR, que és Mariano Rajoy", que guardava al núvol d’emmagatzematge.
Fotocòpia amb el resum
Bárcenas va explicar que conservava tres gravacions: una feta per ell mateix en què detallava la comptabilitat extracomptable del partit, una de curta amb Rajoy i una altra també breu, però una mica més llarga, amb Javier Arenas, en referència a qui va ser secretari general del PP i actual senador. Bárcenas va dir que la gravació amb l’expresident del Govern es va produir en el moment en què li va portar una fotocòpia amb el resum dels diners del que ell denomina "comptabilitat extracomptable", en què se sent el que també era líder del PP girar la butaca i destruir el document.
En les seves declaracions del 2019 i 2020 davant el jutge García Castellón, que seran escoltades avui en el judici de la Kitchen, el Gordo va afirmar que el comissari retirat José Manuel Villarejo va ser assignat a la Direcció Adjunta Operativa (DAO) per "una autoritat política". "Però no sé qui, no ho puc dir", va afegir. Finalment, va explicar que aquest comissari "tenia la seva línia de comunicació política". "Quan treballava, ell informava el president del Govern", va afegir, en al·lusió a Rajoy.
