El guanyador. A les vuit províncies
Els populars vencen però no compleixen els objectius
Javier Alonso
Juanma Moreno continuarà sent president de la Junta d’Andalusia en la seva tercera legislatura consecutiva, però el desgast d’aquests vuit anys li ha impedit complir les seves expectatives d’arribar a una àmplia majoria absoluta. Ha perdut vots i diputats. I ara dependrà de Vox, que podrà negociar la seva entrada en el Govern autonòmic. Moreno tenia tres objectius en aquestes eleccions. El primer era guanyar. I ho ha aconseguit amb gairebé 20 punts de diferència respecte a la seva primera adversària, la socialista María Jesús Montero, que s’ha enfonsat per sota dels seus resultats del 2022. El segon era imposar-se a les vuit províncies i a totes les capitals, com va passar el 2022, incloent així el bastió socialista de Sevilla. I també ho ha aconseguit. El mapa autonòmic s’ha tornat a tenyir de blau.
Però el tercer objectiu era el més complicat: aconseguir una majoria absoluta que li permetés evitar dependre dels pactes, com ha passat a Extremadura o Aragó, o almenys obtenir un resultat que li permetés governar en solitari forçant acords puntuals. I aquesta meta no sembla haver-la aconseguit. D’una banda, perquè no ha arribat als 55 diputats, la xifra clau. D’altra banda, perquè Vox no ha retrocedit i ha aconseguit mantenir el seu pes al Parlament andalús.
