El perdedor. Caiguda en escons.
Els socialistes andalusos es consolen al pujar en vots
VICTÒRIA FLORES
El PSOE andalús respira malgrat la derrota després d’arribar a 28 escons i superar el nombre de vots respecte a les eleccions del 2022. Els socialistes es conformaven amb no caure o, almenys, amb no caure tant com es preveia. De fet, la derrota no ha sigut tan dura com les enquestes vaticinaven, algunes de les quals arribaven a donar-los 24 escons. S’hi suma que els populars no han obtingut la seva anhelada majoria d’estabilitat. Al PSOE van vorejar l’"èxit" que suposava no perdre més d’un escó i que l’encara president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, no arribés a la majoria absoluta. Així ho van assegurar durant gran part de la nit des de l’equip de María Jesús Montero. Malgrat que els 28 escons obtinguts suposen un nou sòl històric que fa uns anys semblaven impossibles a San Vicente, els socialistes tenen una cosa clara: no han perdut vots. "Els 200.000 vots que s’ha emportat Endavant eren els que volíem nosaltres", apuntaven per recordar que l’esquerra puja a la comunitat. Malgrat aquestes sensacions, el que sí que puntualitzen és que 28 escons no són una victòria. "No cal estar tan seriosos", deien alguns militants, sense gaire èxit, davant de les cares llargues i el silenci anteriors a l’arribada de la candidata de la formació a la trobada amb la premsa.
