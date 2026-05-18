El veredicte de les urnes
Endavant dona la sorpresa a l’esquerra i supera folgadament Per Andalusia
El partit andalusista aconsegueix tres escons més que la coalició d’Izquierda Unida, Sumar i Podem i deixa en l’aire futures aliances
Els resultats deixen sense diputats la formació morada, que només va encapçalar la llista electoral a Jaén
Luis Ángel Sanz
Una de les revelacions de la nit electoral va ser Endavant Andalusia. L’esquerra nacionalista andalusa finalment es va disparar i no només va superar Per Andalusia, la coalició d’Izquierda Unida, Sumar i Podem, sinó que pràcticament la va doblar en escons (vuit davant cinc). El fracàs de la coalició d’esquerres liderada pel coordinador federal d’Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, podrà servir ara a Podem com a argument per no reeditar una coalició d’esquerres amb IU i el que quedi de Sumar a escala estatal.
Endavant Andalusia va multiplicar per quatre la seva representació al Parlament d’Andalusia i va doblar els vots i el percentatge de vots, del 4,58% del 2022 al 9,62%. El seu jove cap de llista, José Ignacio García, va fer una campanya fresca i pròxima, reivindicant "l’alegria" i manifestant-se contra "l’esquerra eternament enfadada" de Per Andalusia o fins i tot del PSOE. El diputat gadità ha avançat sense hipoteques, ja que no compta amb el desgast de pertànyer al Govern d’Espanya, i ha presumit de no tenir cap dependència de Madrid, com els passava a la resta de forces polítiques. García també va fer molt bons debats, i va sobresortir sobre els altres dos candidats de l’esquerra.
Endavant Andalusia va aconseguir sumar escó a totes les províncies menys a Jaén i Almeria, i va restar vots a Per Andalusia i al PSOE, que retrocedeixen.
Fracàs de Per Andalusia
A l’altra banda, l’esquerra clàssica d’IU, que era qui pilotava aquesta coalició, es manté en els seus mateixos cinc escons, però retrocedeix més d’un punt en percentatge de vots. La suposada "candidatura d’unitat" que tant ha defensat Maíllo durant la campanya només va servir per restar en comptes de sumar i per deixar espai als de Teresa Rodríguez. Com va reconèixer Maíllo, la seva coalició no va complir "les expectatives de creixement".
Per Andalusia aspirava a aconseguir set seients, amb la qual cosa aquest resultat és un fracàs sense pal·liatius. Des d’abans dels comicis, fonts de la formació advertien de possibles conseqüències imprevisibles en cas de no aconseguir-ho. Al baixar els seus escons fins a quatre, hi ha qui apunta ara a un possible pas enrere de Maíllo, que va tornar a l’arena política andalusa davant la falta de candidats coneguts que poguessin fer-se càrrec de la coalició. Una sortida que, en cas de produir-se, obligaria a una recomposició de l’esquerra andalusa.
Podem ja havia advertit que si l’acord no sortia bé, probablement no es repetirà. La formació de Pablo Iglesias es va quedar sense representació al Parlament andalús perquè només encapçalava la província de Jaén, on no va treure escó. Ara, aquest podrà ser el seu argument principal per renunciar més endavant a un acord a escala estatal amb Sumar i IU. Tot en un moment en què Irene Montero aspira a ser líder nacional de l’esquerra alternativa i pressiona per unir forces amb Gabriel Rufián per a aquest objectiu.
