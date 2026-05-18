El veredicte de les urnes
"Ja no importen els morts ni la solidaritat"
Quatre mesos després de l’accident ferroviari, Adamuz va acudir a les urnes entre el cansament per l’exposició pública, la divisió sobre les paraules de l’alcalde i una idea compartida: el rebuig que la tragèdia s’utilitzi com a arma política.
«Ara l’accident només serveix per tirar-se els plats pel cap», es queixen a Adamuz
Adrián Ramírez
"El que és clar és que ja no importen els morts ni la solidaritat. Ara només serveix l’accident per tirar-se els plats pel cap". Adamuz va votar ahir en unes eleccions atípiques, les primeres després de la tragèdia ferroviària de fa quatre mesos, amb un 53,8% dels vots per al PP i un 25,3% per al PSOE. El nom del municipi ha sobrevolat la campanya, sobretot després que Juanma Moreno l’esmentés en el debat de dilluns passat i que, l’endemà, l’alcalde, Rafael Ángel Moreno, critiqués l’actuació del 112. Els veïns, matiners a l’hora de presentar-se a les urnes, es divideixen entre els qui recolzen el regidor i els qui no comparteixen les seves declaracions. Això sí, coincideixen en una idea: volen que aquest capítol quedi enrere tan aviat com es pugui i rebutgen l’ús partidista del que ha passat.
L’ambient a Adamuz era ahir d’un poble andalús a la primavera: gent gran passejant o asseguda al parc; joves –i no tan joves– fent una cervesa després de votar, i calma en general. Aquí no ha passat res. I, al mateix temps, ha passat de tot. A la porta del Guadalinfo, principal centre de votació, dos homes enraonen en un banc. S’estimen més no dir el nom perquè "això és un poble molt petit i aquí tothom es coneix", i recorren a l’humor per treure ferro a la tensió: "Aquí l’única campanya que ens importa és la de l’oliva. Aquesta és la veritablement important". L’altre lamenta que Adamuz hagi tornat a sortir als titulars i, sense entrar a valorar el que va dir l’alcalde o Moreno, conclou que "no han mogut ni un vot: només han enfangat més la situació".
Poc després surt de votar Antonio Cantador, que defineix Adamuz com "un poble molt participatiu" i "preocupat per la gent", si bé lamenta que hi hagi "elements externs" que intentin condicionar la campanya. En el seu cas, valora que l’alcalde sortís a parlar: "Va ser correcte, va ajudar en el que va poder. Hi ha els qui volen utilitzar aquesta tragèdia políticament, i que cadascú faci el que vulgui, però ell ha sigut un exemple", afirma.
Veus crítiques
També hi ha veus crítiques amb l’alcalde. El Francisco creu que el regidor "va patinar" al respondre Moreno: "Van passar 10 ambulàncies en 45 minuts. Som un poble petit i l’accident va ser en mig del no-res. Lògicament no arribaran al cap d’un segon". David Alonso tampoc comparteix aquestes paraules: "Va parlar en nom del poble. Com si tots estiguéssim en contra del que va dir Moreno. No té sentit".
A pocs metres de la caseta que es va convertir en centre de recepció de ferits, la Loli i la Marisol (noms ficticis) abaixen el to. Conversen al costat del portal d’una casa. Totes dues coincideixen que no hi ha "ningú" al poble que hagi votat pensant en el que han dit uns i altres, ni tan sols en l’accident, i tornen al que és essencial: "La primera setmana només es va parlar d’Adamuz com a exemple de solidaritat i ajuda a aquestes pobres famílies. Ha de continuar sent així".
