Perfil
Juanmisme davant d’un vincle agre amb Vox
El guanyador de les eleccions andaluses va provar la política de jove, incorporant-se en un PP que va ajudar a consolidar Màlaga viatjant en una furgoneta per captar afiliats.
El partit de Feijóo considera el baró andalús des de fa anys el seu principal actiu
José María de Loma
Els seus afins li diuen Juanma, els neutres, Moreno, i els adversaris, Bonilla. Juan Manuel Moreno Bonilla ha guanyat les eleccions andaluses, però en surt debilitat i dependrà de Vox per poder governar.
Nascut a Barcelona el 1970, ciutat a la qual els seus pares havien emigrat des d’Alhaurín el Grande, va retornar amb la seva família aviat. A Màlaga capital. Es va criar en una urbanització de classe mitjana anomenada Arcadia, que llavors estava gairebé als afores. Els seus avis eren jornalers i ell, gràcies als esforços dels seus pares comerciants, va poder anar a la Universitat, tot i que va abandonar aviat la Facultat de Dret i va acabar graduant-se en Protocol.
De jove ja va tastar la política, incorporant-se al PP i recorrent la província amb furgoneta per captar afiliats, fer campanya i obrir seus, amb amics com Elías Bendodo, Margarita del Cid, alcaldessa de Torremolinos, i Ana Mata, alcaldessa de Mijas.
És un home d’aspecte agradable, i el seu últim retoc al cuir cabellut li dona un aire més juvenil. Dorm poc, llegeix molta premsa, li agraden les llenties i no és especialment futboler, tot i que no li desagrada veure un bon partit. Té tres fills i la seva dona és Manuela Villena, granadina i nou anys més jove, llicenciada en Ciències Polítiques i amb un expedient brillant a la Universitat de Granada.
Moreno va ser elegit el 1995, amb vint-i-cinc anys, regidor a l’Ajuntament de Màlaga, amb Celia Villalobos com a alcaldessa. Va anar avançant dins del partit fins a convertir-se en secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. Era el membre del PP malagueny de més rang i això va facilitar l’augment de l’autoritat moral a la seva província.
La seva àrida travessia
El 2014, Rajoy decideix apostar per ell i és elegit president regional del PP i candidat a la presidència de la Junta d’Andalusia. Per davant tindria uns anys d’àrida travessia, cas escàs per part dels mitjans andalusos i per a súmmum (que finalment li suposaria un avantatge) veure com anaven en auge altres forces de dretes: Vox i Ciutadans. Abans de les eleccions del 2019, va confessar que es temia el pitjor. I el pitjor va arribar: va treure el pitjor resultat del PP en unes autonòmiques.
Tot i això, la divisió de la dreta en tres opcions (PP, Vox i Ciutadans) li va permetre assolir la presidència de la Junta. Moreno va ser el primer a obrir la porta a Vox en la política espanyola, i els d’Abascal van donar suport a la seva investidura després d’algunes cessions. Dues legislatures després, la relació amb Vox s’ha tornat tensa, però el seu tarannà tranquil continua sent el principal actiu del PP a la regió.
