La clau. El soci potencial

L’extrema dreta augura "molt més sentit comú"

Manuel Gavira, últim candidat a la presidència de la Junta d'Andalusia que vota aquest 17M a Cadis. / El Correo

A. García-Arévalo

Sevilla

Vox volia sarau i els seus desitjos s’han complert el 17M: seran decisius. L’eufòria va ser total a Vox amb crits de "prioritat nacional" rebent el seu candidat entre balls a l’entrada del restaurant de Sevilla on es va concentrar el partit. Els d’Abascal van superar durant tot el recompte el nombre d’escons que tenien el 2022, cosa que va fer que les expectatives de ser decisius anessin a més a mesura que avançava l’escrutini. Ho posaran molt car als populars després d’aconseguir 15 escons, un més que fa quatre anys. "El pròxim Govern d’Andalusia tindrà molt més sentit comú", assenyalava Manuel Gavira mentre deixava anar un encàrrec a Juanma Moreno: "Esperem que sàpiga escoltar els andalusos". El PP ho tindrà difícil per continuar al capdavant de la Junta d’Andalusia amb un Govern monocolor.

La candidatura encapçalada per Manuel Gavira ha aconseguit el 13,8% dels vots en aquestes eleccions andaluses, lleugerament superior que el 2022. Respecte als escons per províncies, Almeria és al capdavant amb 3 diputats, mentre que a Cadis i Sevilla passen a ser quarta força, ja que Endavant Andalusia –una altra de les grans sorpreses de la nit– els supera en nombre de vots. Els resultats són aparentment bons: tot i que tan sols sumen un diputat més, tindran la clau del pròxim Govern a San Telmo..

