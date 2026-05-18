Càstig capital
Les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys
Un informe d’Amnistia Internacional assenyala l’Iran i l’Aràbia Saudita com els països amb més ajusticiaments, molts d’ells relacionats amb delictes de seguretat nacional i drogues
L’informe d’AI no inclou la Xina, perquè es tracta d’informació classificada
María Mondéjar
Almenys 2.707 persones van ser executades el 2025. Les xifres anuals recopilades per Amnistia Internacional alerten que les execucions es van concentrar en 17 països i van arribar al seu nivell més alt des de 1981. L’Iran i l’Aràbia Saudita van encapçalar la llista d’estats amb més execucions, en un context en el qual les autoritats van augmentar la repressió contra unes accions considerades amenaces per a la seguretat nacional. També es van documentar execucions en països com l’Iraq, Corea del Nord, el Iemen o el Vietnam, així com als Estats Units, Egipte, Singapur i Kuwait.
Les dades no inclouen, no obstant, les execucions que, segons Amnistia Internacional, porta a terme el Govern xinès, ja que aquesta informació es manté classificada. Tot i així, l’organització internacional afirma que la Xina és el país que més utilitza la pena de mort, amb milers d’execucions estimades cada any per delictes que van des del tràfic de drogues fins a casos de corrupció, delictes econòmics o suposats atacs contra el règim.
En total, les execucions van augmentar un 78% respecte a les 1.518 registrades l’any anterior, tot i que l’aplicació de la pena capital es concentra en tan sols 17 països. "Aquest alarmant augment de l’ús de la pena de mort es deu a un grup reduït i aïllat d’estats disposats a portar a terme execucions tant sí com no, malgrat la tendència global continuada cap a l’abolició", va assenyalar Agnès Callamard, secretària general d’Amnistia Internacional.
Repressió
A l’Iran, on es van produir 2.159 execucions, les autoritats van intensificar l’ús de la pena de mort com a instrument de repressió després de la guerra de 12 dies amb Israel i les marxes Dona, Vida, Llibertat, que van tenir lloc del setembre al desembre del 2022, en protesta per l’assassinat de la jove Jina Mahsa Amini mentre estava detinguda per la policia de la moralitat iraniana.
Les xifres, que només inclouen les execucions del 2025, no contemplen les penes aplicades amb motiu de les protestes massives del gener passat a Teheran. El Govern iranià va xifrar llavors en 3.117 el nombre de morts per la violència policial durant les manifestacions, mentre que fonts sanitàries van estimar que la xifra real podria ascendir fins als 30.000 morts.
Amb el pretext de la seguretat nacional, a més, Teheran va accelerar els procediments judicials per jutjar aquelles persones que suposadament recolzessin o col·laboressin amb estats hostils, entre ells Israel, una tendència que ha continuat des dels atacs conjunts llançats per Washington i Tel-Aviv contra la República Islàmica a finals de febrer.
Delictes de drogues
Les execucions que va fer públiques l’Aràbia Saudita van arribar a una xifra rècord de 356. Majoritàriament, un 67% van tenir a veure amb el tràfic de drogues, un delicte que el Govern saudita considera una gran prioritat i que castiga amb la pena de mort des de 1988. La majoria de les persones executades eren ciutadans estrangers, que van representar el 78% dels condemnats per delictes de drogues. Només al juny, les autoritats van portar a terme 46 execucions, 37 d’aquestes per aquest tipus de delictes, amb víctimes procedents de països com Egipte, Nigèria o el Pakistan.
En 45 execucions hi van ser presents càrrecs relacionats amb el terrorisme que en molts casos van afectar persones pertanyents a la minoria xiïta del país que van recolzar protestes "contra el govern" entre el 2011 i el 2013. Amnistia Internacional denuncia que les execucions no es van ajustar al criteri que aquestes penes es restringeixin als delictes de màxima gravetat, com un homicidi intencional, ja que inclouen casos no-violents com tràfic de drogues, robatori o falsificació.
Contra el dret internacional
Entre les execucions documentades, Amnistia Internacional va documentar vulneracions dels estàndards del dret internacional a diferents països. Almenys 17 execucions públiques es van portar a terme a l’Afganistan i l’Iran, així com l’execució de persones condemnades per delictes que havien comès quan eren menors de 18 anys a l’Iran i l’Aràbia Saudita, una pràctica prohibida pel dret internacional.
L’organització també va assenyalar la imposició de condemnes a mort a persones amb discapacitat intel·lectual en països com els Estats Units i el Japó, així com judicis que no van complir les garanties bàsiques del degut procés a estats com la Xina, Egipte, l’Iraq o el Iemen. En diversos casos, a més, es van utilitzar confessions presumptament obtingudes mitjançant tortura, especialment a l’Iran i l’Aràbia Saudita, i es van dictar condemnes en absència de l’acusat en països com Bangladesh o Sri Lanka.
