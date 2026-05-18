Maíllo: "No hem complert les expectatives de creixement"

El candidat de Per Andalusia a la Presidència de la Junta, Antonio Maíllo, valorab els resultats electorals. A 17 de maig de 2026 a Sevilla (Andalusia, Espanya). Per Andalusia, que integra IU i Podem al costat d'altres forces d'esquerra, aconsegueix revalidar els cinc diputats, en 2022 va obtenir el 7,70% dels vots. 17 MAIG 2026 Rocío Ruz / Europa Press 17/05/2026. Antonio Maíllo;Rocío Ruz. / EP

Sevilla

Per Andalusia s’enfrontava a dues batalles en les eleccions andaluses del 17 de maig: la de la presidència d’Andalusia –factible sobre el paper– i la baralla directa amb l’altra formació emergent, Endavant Andalusia, amb qui es disputava el títol com a principal alternativa de l’esquerra al PSOE. Totes dues les va perdre. Les últimes enquestes vaticinaven un estancament per part de la coalició d’Antonio Maíllo, que els relegaven a un resultat que es movia entre els cinc i set escons. I els resultats van acabar confirmant els pitjors presagis per a la delicada aliança: cinc seients i un desenllaç pràcticament igual al dels últims comicis del 2022.

Es va necessitar un acord in extremis per tornar a unificar Podem, Moviment Sumar i Izquierda Unida en un mateix grup. No obstant, el missatge d’"unió", "consens" i "integració" que va encapçalar Maíllo no va quallar entre els votants d’esquerres, que van tornar a apostar pel PSOE o, tal com auguraven les últimes enquestes, per l’opció sobiranista d’Endavant Andalusia i l’alegria desacomplexada del seu líder, José Ignacio Gracía. El sorpasso de García a Maíllo –el principal temor de Per Andalusia– va ser la derrota més dura per a la coalició, que només troba una mica de consol a no haver perdut diputats.

"No hem complert les expectatives de creixement", va reconèixer Maíllo després que es coneguessin els resultats. "I tampoc l’objectiu de fer fora Moreno Bonilla i el PP de la Junta d’Andalusia", va lamentar el coordinador de la fràgil aliança. El resultat fa encara més difícil que una aliança com aquesta es reediti més endavant.

García: «Li hem tret la majoria absoluta al PP»

Endavant Andalusia

Endavant Andalusia va abandonar el costat de la pena i es va sumar al de l’alegria. La formació de José Ignacio García va complir el seu propòsit de créixer i es va proclamar com la gran vencedora d’aquest 17 de maig entre els partits d’esquerres. "Ens han votat per l’alegria i per l’esperança", va declarar García després de conèixer els bons resultats de la seva formació. Va superar amb escreix la candidatura unitària de Per Andalusia i va multiplicar el seu nombre de diputats per quatre en aquestes eleccions, cosa que li permetrà tenir el seu propi grup parlamentari amb vuit diputats.

García va arribar al Centre Social de la Yerbabuena de Jerez al voltant de les 21.00 hores, acompanyat de tot el seu equip. No va voler fer valoracions fins que no va acabar l’escrutini, però tot just arribar ja se li notava el bon ànim de les nits festives. Estaven convençuts que havien fet una bona feina –"hem fet la millor campanya"– i les urnes els van acabar donant la raó. "Endavant Andalusia li ha tret la majoria absoluta al Partit Popular", va celebrar García, abans de llançar una advertència cap als despatxos de San Telmo: "Avui s’han posat les bases per fer fora demà les dretes d’Andalusia".

Al lloc de celebració dels andalusistes també hi va ser Teresa Rodríguez. L’exlíder andalusista va arribar amb el seu mocador al cap després d’anunciar que estava rebent un tractament de quimioteràpia. Se la va veure feliç amb el millor resultat històric de la formació en solitari.

Els bastions dels andalusistes van tornar a ser una vegada més Cadis i Sevilla, però aquesta vegada van obtenir també un gran nombre de vots a Huelva, Còrdova, Granada i Màlaga..

