El veredicte de les urnes
Montero fracassa a l’emportar-se el pitjor resultat històric dels socialistes
El PSOE cau de 30 a 28 diputats en favor d’Endavant Andalusia, però el resultat no canvia els plans d’enviar ministres a les autonomies
Luis Ángel Sanz
La gran aposta de Pedro Sánchez per a les eleccions andaluses, la seva pròpia vicepresidenta, ha acabat en fiasco, com pronosticaven totes les enquestes. María Jesús Montero ha perforat el sòl electoral que el PSOE andalús ja va arribar el 2022, baixant dos escons més, des dels 30 fins a 28 diputats, caient també més d’un punt sobre els seus resultats de fa quatre anys. La participació que somiaven els socialistes s’ha produït, vorejant la de les generals, amb gairebé el 65%. No obstant, aquesta gran afluència a les urnes no ha servit perquè el PSOE pugés com esperaven.
El PSOE guanya vots sobre la convocatòria del 2022. Però la important pujada de la participació, que a les 18.00 hores el partit llegia amb moderat optimisme, finalment va tenir l’efecte contrari a l’esperat pels socialistes: la baixada del percentatge de vot dels socialistes del 24,09% del 2022 al 22,78% d’ahir, més d’1,2 punts de caiguda. Aquest retrocés es produeix mentre l’esquerra sobiranista d’Endavant Andalusia avança de forma important, menjant terreny als socialistes per la seva esquerra i, per exemple, superant el PSOE a Cadis ciutat i en altres localitats rellevants.
Sense canvis de plans
Els dos escons perduts pel PSOE s’entreguen a Granada i a Huelva també Endavant Andalusia. A cada una de les dues províncies, els socialistes cauen de quatre a tres diputats i els nacionalistes d’esquerres el guanyen. A la resta de les províncies, el PSOE aconsegueix mantenir sense variació la seva representació.
El mal resultat del PSOE, que ja estava previst per endavant per la direcció socialista de Ferraz, no canviarà els plans d’enviar als ministres com a candidats a les diferents comunitats autònomes. Tampoc s’espera en el PSOE un avenç de les eleccions generals o l’obertura del partit en canal, ni tan sols a Andalusia. Tot quedarà ajornat fins a les pròximes eleccions generals, com apunten totes les fonts socialistes, tant federals com dels diferents territoris.
Ni la important participació de Sánchez en la campanya, ni el desembarcament de ministres, ni la campanya monocord de Montero, que va basar tota la seva estratègia a plantejar els comicis com un referèndum per la sanitat pública, van aconseguir mobilitzar els progressistes per votar el PSOE, com van pretendre fer durant la campanya. Com a premi de consolació, els socialistes van somriure al constatar que Juanma Moreno perdia la majoria absoluta i haurà de dependre a partir d’ara de Vox, una cosa que el president en funcions ha rebutjat durant tota la campanya qualificant-lo com "un embolic" i un possible "xantatge" del qual no volia dependre.
Les crítiques a la campanya
Les crítiques a la campanya de Montero s’han fet sentir en veu baixa durant tot el procés. Alguns dirigents socialistes consideraven que el seu perfil agressiu no era el més adequat per competir amb el president andalús, de perfil més moderat i transversal. A més, Montero es va centrar en els seus mítings i en trobades amb col·lectius, sense fer gairebé actes de carrer o trobades amb la gent per evitar trobar-se amb esbroncades o amb ciutadans que la increpessin, atesa la gran polarització que hi ha a Espanya.
Finalment, gran part del partit critica que Montero hauria d’haver baixat a Andalusia fa un any, quan va ser elegida, en comptes de mantenir-se com a vicepresidenta del Govern i ministra d’Hisenda fins a l’últim moment possible.
«Els ciutadans ens han situat a l’oposició. En prenem nota i analitzarem amb detall el vot»
M. JESÚS MONTERO
CANDIDATA DEL PSOE A LA JUNTA D’ANDALUSIA
