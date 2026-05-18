El veredicte de les urnes
La nova batalla autonòmica entre Feijóo i Sánchez afavoreix un altre cop Abascal
Moreno no aconsegueix els resultats desitjats pel PP per pressionar el líder del PSOE a convocar eleccions
"Seran quan toqui", afirma el president
«El pròxim Govern d’Andalusia tindrà molt més sentit comú», avisen des de Vox el PP
Els populars no comptaven amb tanta participació ni amb l’avanç d’Endavant Andalusia
May Mariño
El PP s’ha imposat en les eleccions autonòmiques a Andalusia i Juanma Moreno s’ha quedat amb 53 parlamentaris, massa lluny de la majoria absoluta (55). Per seguir al capdavant de la Junta haurà de pactar. I Vox, amb qui ja va pactar per aconseguir fa vuit anys el seu primer govern, ha obtingut dos parlamentaris més (15). Per la seva banda, el PSOE cava encara més profund el seu sòl històric fins als 28 diputats. Mentre a la seva esquerra, Endavant Andalusia creix fins als 8 parlamentaris davant un Per Andalusia que s’estanca en els 5, segons dades amb el 98% de l’escrutini.
La importància d’aquestes eleccions en clau nacional ja venia marcada pels candidats dels principals partits. Moreno representa un lideratge en el PP allunyat de la retòrica pròxima a Vox i una manera de fer política que recorda més l’Alberto Núñez Feijóo que presidia la Xunta de Galícia que el president del PP, allunyat de les directrius de Génova. I Montero és la número dos del PSOE i fins fa res la número dos del Govern que presideix Pedro Sánchez, per la qual cosa també atrau tot càstig, o suport, a l’Executiu central.
Lleu pujada ultra
Feijóo confiava que Andalusia, la comunitat més poblada i la que més escons aporta en unes eleccions generals, seguís sota un govern popular i sense dependre de Vox, després que les últimes tres eleccions autonòmiques –Extremadura, Aragó i Castella i Lleó–, el PP s’ha vist lligat a la formació que lidera Santiago Abascal. Tot i que Vox s’ha quedat lluny de l’objectiu de superar el 20% dels vots, torna a tenir a les seves mans el govern d’una comunitat malgrat que només van sumar 76.000 vots més que el 2022.
Moreno va basar part de la seva campanya a confrontar amb Abascal i reclamar el vot per no dependre d’aquesta formació i ficar en un "embolic" Andalusia, com definia haver de pactar amb Vox. Mentrestant, el líder de la formació verda li advertia que es cobrarien bé el suport que pot necessitar per seguir a la Junta. En els últims dies de la campanya, Abascal carregava contra aquesta "tossuderia" del president andalús i li recordava el que han hagut de passar Jorge Azcón i María Guardiola per continuar governant a l’Aragó i Extremadura. I la negociació encara oberta a Castella i Lleó entre PP i Vox perquè Alfonso Fernández Mañueco governi en aquesta comunitat.
"Esperem des del PP que escoltin" que els ciutadans volen "prioritat nacional". Va ser el primer missatge que es va llançar des de Vox a Moreno per reivindicar el lema que han utilitzat en campanya, després d’imposar aquesta tesi de la prioritat nacional –considerada com a línia vermella per Moreno– en tots els executius autonòmics d’aquest cicle electoral autonòmic. "El pròxim Govern d’Andalusia tindrà molt més sentit comú", va ser el segon missatge llançat pel candidat de Vox, Manuel Gavira, deixant-li clar les dues premisses que haurà de negociar el PP amb la formació d’Abascal si vol comptar amb el seu suport per continuar governant.
"Ho vam aconseguir a Extremadura, a Aragó i a Castella i Lleó, i ara a Andalusia", va emfatitzar Abascal, després de remarcar l’"èxit sense precedent" del partit d’extrema dreta i el seu candidat, que, segons va dir, ha aconseguit que el PP "perdi escons" en unes eleccions i "ha tornat a convertir Vox en decisiu per quarta vegada".
Precisament, al PSOE s’aferren a l’"embolic" que haurà de lidiar ara Moreno per seguir al capdavant de la Junta d’Andalusia per amagar part del seu fracàs electoral. Els socialistes han caigut en vots i en escons. Al PSOE i al Govern s’afanen a marcar diferències entre el cicle autonòmic que ara conclou i el que serien unes eleccions generals. I per això no s’espera cap canvi en àmbit nacional de les intencions de Sánchez a l’Executiu, que demà es desplaça com a president del Govern a la reunió de la 79a Assemblea Mundial de la Salut a Ginebra.
Insisteixen en el PSOE que Andalusia "no és un plebiscit" per a Sánchez alhora que han apel·lat als 580.000 andalusos que van votar les sigles socialistes en les generals del 2023 però que, un any abans, en les autonòmiques del 2022, van decidir quedar-se a casa i es van abstenir.
El guanyador de la nit
No obstant, a les files del partit que va ser hegemònic a Andalusia admeten que per aconseguir un bon resultat en les futures eleccions generals –que segons insisteix Sánchez seran "quan toquin", el 2027– necessiten revitalitzar el PSOE andalús. I tenir en compte la situació que hi ha a la seva esquerra i que "no aspira a ser subaltern" del PSOE, com es va reivindicar el vencedor de la nit, José Ignacio García, candidat d’Endavant Andalusia.
El resultat dona un escenari poc contemplat a les enquestes com tampoc es contemplava l’alta participació. Com l’auge d’Endavant Andalusia, que, a l’irrompre amb 8 escons (6 més que fa quatre anys), és un fet al qual també miren en el PP com una de les fites no contemplades i ser dels culpables, diuen des de Génova, que el PP no hagi aconseguit la majoria absoluta.
García va afirmar que ells són els que han "tret" la majoria absoluta al PP. Al costat seu, la candidatura de la unitat de les esquerres que encapçalava Antonio Maíllo, líder d’Izquierda Unida, s’ha quedat amb els 5 parlamentaris que ja tenia i un resultat del qual Podem sembla ja apartar-se al no fer cap valoració, mentre la líder de Sumar a l’Executiu central, Yolanda Díaz, és de viatge oficial a la Xina.
