Setmana decisiva
El pacte perquè Catalunya dirigeixi la Zona Franca remata els pressupostos
El segell definitiu a l’acord entre ERC i la Generalitat es preveu demà si ho avala avui el Consell Nacional republicà i inclourà la nova línia orbital
Illa vol presentar els comptes divendres
El Govern treballa amb la previsió de poder aprovar els comptes abans de l’1 d’agost
Quim Bertomeu
Per primera vegada en més de tres anys, les peces comencen a encaixar perquè Catalunya tingui nous pressupostos. Això no passa des del 10 de març del 2023, quan el Parlament va aprovar uns comptes públics per últim cop. Avui comença una setmana decisiva per al desenllaç de la negociació. El Govern té el pacte encarrilat amb ERC i, si no hi ha un gir de guió, el tancarà els pròxims quatre dies. Li faltarà sumar-hi els Comuns, que, tot i que també posen preu al seu sí, no faran descarrilar els comptes. Que el frega amb la punta dels dits ho demostren les últimes declaracions que ha fet el president Salvador Illa sobre el transcurs de la negociació: "Tinc confiança que les coses aniran bé".
El Govern i ERC anunciaran avui mateix que tenen un acord per impulsar la línia orbital ferroviària, una infraestructura que pretén unir les grans ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. És un projecte amb 5.200 milions de pressupost i un calendari d’execució entre el 2027 i el 2040 que finançarà íntegrament l’Estat amb ajuda del Banc Europeu d’Inversions (BEI).
Després de l’enuig que va implicar per a ERC el rebuig del Govern de Pedro Sánchez que la Generalitat recapti l’IRPF –que feia descarrilar el primer intent per aprovar els pressupostos–, els republicans es van llançar a buscar un projecte que pogués compensar la decepció i justificar el suport, aquest cop sí, als comptes. Han considerat que la línia orbital, un projecte anunciat el 2004 però que fa 20 anys que està en un calaix, era de prou envergadura per fer-ho. El seu traçat afecta una zona de més de tres milions d’habitants, un gran calador de vots.
A més, ERC ha inclòs en el pacte dues iniciatives més per justificar el seu suport. La primera, l’impuls d’una societat mercantil participada per la Generalitat i l’Estat que vetlli per accelerar les inversions estatals en infraestructures a Catalunya que estan pendents. La segona, una transferència d’una competència estatal que passaria perquè la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona tinguin un pes majoritari dins del Consorci de la Zona Franca (CZFB), ara controlat per l’Estat, segons Efe.
Els republicans han posat sobre la taula la possibilitat que el consorci passi a ser una entitat en l’òrgan de direcció de la qual la part catalana –Generalitat i Ajuntament, conjuntament– disposi de majoria (un 55%), mentre que l’Estat –que avui té el control de l’ens– conservaria prop d’un 45%. En aquest percentatge de la part catalana, la Generalitat disposaria d’un pes preeminent, segons puntualitzen les fonts esmentades.
"Els pressupostos tenen una doble funció: posar més recursos al servei de la societat, i arrencar competències i eines per posar-les al servei de Catalunya", esgrimeixen des d’ERC. "Un gran país necessita pressupostos", assegura Illa com a avançament del que preveu que es desencadenarà les pròximes hores.
Un conclave decisiu
El moviment definitiu que augura que el pacte és a punt de caure és que ERC ha convocat un Consell Nacional avui a la tarda. La direcció explicarà als dirigents i quadres del partit l’estat de la negociació i prendrà una decisió. Tot està encarat perquè sigui un sí. Paral·lelament, els socialistes catalans reuneixen la seva executiva per solemnitzar la possible fumata blanca.
Celebrat el Consell Nacional dels republicans, demà es formalitzarà el pacte entre Illa i el partit de Junqueras. Dimecres se celebrarà a Madrid una comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat. És una garantia que ha reclamat ERC perquè el Govern de Sánchez assumeixi el compromís públic que executarà els projectes que en depenen, com ara la línia de tren orbital. Finalment s’actualitzarà l’acord amb els Comuns, el tercer actor imprescindible perquè els comptes se salvin.
A partir d’aquí, Illa treballa amb la previsió d’aprovar els comptes en una sessió extraordinària del Consell Executiu divendres. L’objectiu: que estiguin aprovats definitivament pel Parlament abans del primer d’agost, atès que calculen un mes de tramitació i 30 dies més per si cap grup porta les xifres al Consell de Garanties Estatutàries.
L’IRPF i els mestres
ERC haurà d’assumir almenys dos costos per pactar amb el Govern. El primer, explicar a l’opinió pública que ha decidit recolzar els comptes malgrat que la Generalitat no ha assumit la gestió de l’IRPF. El veto del PSOE ho va impedir. Els republicans al·leguen que presentaran esmenes a la llei del finançament autonòmic. "No renunciem a res", esgrimeixen des de la direcció d’ERC.
El segon contratemps per als republicans serà fer-se una foto amb el Govern amb els professors al carrer protestant contra l’executiu català. Esquerra ha decidit continuar endavant amb el pacte perquè considera que els comptes beneficien molts altres sectors i perquè l’acord inclourà mesures per millorar les polítiques d’educació.
També hi ha un argument menys confessable per evitar uns comicis. Junqueras busca temps per muscular el partit i aconseguir que se li apliqui l’amnistia per ser candidat el 2028. Illa ho sap, però també a ell li convé aquest temps per consolidar-se en la presidència de la Generalitat lluint uns pressupostos que li garanteixin l’estabilitat.
