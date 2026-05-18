Assemblea de l'OMS
Pedro Sánchez carrega contra els dirigents que volen “convertir la salut en un negoci”
El president espanyol defensa la sanitat pública davant l’OMS i critica la “prioritat nacional” per “excloure” ciutadans dels serveis bàsics
ACN - Redacció
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seva intervenció davant l’assemblea mundial de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per criticar les formacions que pretenen establir “prioritats nacionals” per “excloure” ciutadans dels serveis bàsics. L’endemà de les eleccions andaluses -que situen el PP en la necessitat de pactar amb Vox- i una setmana després de la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d’hantavirus, Sánchez ha advertit que l’autèntica “prioritat” de qualsevol país és protegir la salut de tothom “sense excepcions ni condicions”. “Qui divideix la societat entre ciutadans de primera i de segona no enforteix el país, sinó que el debilita”, ha dit.
Sánchez també ha reivindicat el model sanitari universal i ha assegurat que la consolidació d’una sanitat pública gratuïta ha transformat el país. Segons ha destacat, aquest model està amenaçat per la “pressió” dels dirigents que “volen convertir la salut en un negoci” i desvien “milions d’euros públics cap a grans empreses privades”.
“Qui converteix la salut en un privilegi i la supedita al dictat dels diners trenca el contracte social més bàsic de qualsevol democràcia”, ha afirmat.
El president espanyol també ha defensat el paper de l’executiu en la salut global i ha sostingut que donar seguretat als ciutadans implica reforçar la cooperació internacional i situar la salut al centre de l’acció exterior.
En aquest context, ha advertit de la “pandèmia de l’egoisme” i ha remarcat que, mentre alguns països redueixen el suport a l’OMS, Espanya n’ha incrementat l’aportació. “Tinc la certesa que el nostre exemple serà seguit per altres aviat”, ha afirmat. Finalment, Sánchez ha defensat la necessitat d’impulsar nous mecanismes de finançament per garantir la salut i l’educació a escala global.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny