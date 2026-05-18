Guerra a l’est d’Europa
Polònia combat les notícies falses amb canals de tele per als ciutadans de l’ex URSS
La televisió pública polonesa impulsa cadenes des de Varsòvia per a Rússia i les ex repúbliques soviètiques en la seva llengua vernacla
Marc Marginedas
Vottak, Slawa, Belsat, VT Sakartelo News… Tots noms de canals de televisió, alguns amb cert llinatge, d’altres creats recentment. Tenen una particularitat: emeten en la llengua vernacla de les audiències a les quals es dirigeixen, ja sigui en rus, ucraïnès, bielorús o georgià. I un nexe comú, Telewizja Polska (TVP), la televisió pública polonesa, que busca d’aquesta manera respondre a les campanyes de desinformació llançades des de la Federació Russa en els últims anys, en particular des del començament de la invasió d’Ucraïna.
"Emetem via satèl·lit i el nostre senyal no pot ser bloquejat", s’enorgulleix Alina Kouixik, directora de Belsat, el canal bielorús, davant un grup de periodistes espanyols convidats per les autoritats locals. Conscient que a Bielorússia, el seu país d’origen, la situació de la "llibertat de premsa es troba en els nivells més baixos", la cadena més veterana de totes les que integren la graella de mitjans internacionals d’Europa de l’est a TVP ha extremat les precaucions per garantir la seguretat del seu personal, integrat per professionals que van treballar en els mitjans de comunicació independents locals fins a l’esclat de les protestes contra el president Aleksandr Lukaixenko el 2020.
Després d’aquesta data "vam haver de traslladar [a Varsòvia] 200 persones, i una vintena de treballadors nostres estan perseguits judicialment a Bielorússia, inclosa jo", recorda la directiva, que durant tres anys va formar part del Govern Transitori Unificat de Bierlorrusia, l’Executiu a l’exili presidit per Svetlana Tikhanovskaia, la líder opositora.
Estat d’ànim
Tot i que Bielorússia ja no acapara titulars com durant l’estiu del 2020 després de les eleccions presidencials, qualificades de "fraudulentes" per l’oposició, les coses amb prou feines han canviat respecte a aquells mesos pel que fa a la percepció ciutadana de la situació política interna. "La gent no parla de política a Bielorússia, però ningú ha oblidat el que va passar el 2020; a les colònies penitenciàries, per exemple, sabem que tan sols dos o tres reclusos recolzen Lukaixenko", explica.
Quan una cadena televisiva opera en les condicions de Belsat, és difícil obtenir dades fiables respecte a xifres d’audiència. "A les xarxes socials arribem al mig milió de visualitzacions", comptabilitza la directiva. El 2019, un any abans de l’esclat de les protestes al país, l’emissió de Belsat era vista regularment per un 13% de la població, i la marca era reconeguda per prop de la meitat de la ciutadania. Des del març del 2025, emet les 24 hores del dia, tot i que sempre en bielorús, la llengua local. La raó: "Cal lluitar contra la massiva russificació" empresa pel règim de Minsk, denuncia Kouixik. "Si un parla bielorús al carrer, pot ser enviat a la presó", recorda.
Maria Makàrova treballa a la cadena polonesa des del 2017, on va arribar després d’una trajectòria en mitjans independents de Rússia. Ara dirigeix el programa informatiu del matí a Vottak, canal que emet en rus i està dirigida als milions d’espectadors del país de Vladímir Putin.
Per accedir a les emissions, és necessari dotar-se d’una VPN, ja que la programació s’emet fonamentalment a través de Youtube, i a més s’estableixen fórmules de col·laboració amb canals com TVDozhd, la principal televisió independent de Rússia, que emet des d’Amsterdam. "Som una potent eina de poder tou", diu Piotr Pilat, cap dels canals per a Europa central i de l’est.
En total, el conglomerat funciona amb un pressupost procedent de l’erari públic polonès equivalent a 20 milions d’euros, quantifica Pilat, una xifra molt per sota del pressupost d’altres cadenes, com la pública alemanya Deutsche Welle. No obstant, Pilat es mostra confiat a augmentar aquesta xifra després de constatar que la Unió Europea "està més oberta" a finançar iniciatives que contrarestin "la desinformació", un àmbit en el qual Rússia i les plataformes mediàtiques fa anys que s’esforcen. De fet, el 27 d’abril, el primer programa informatiu en idioma georgià de TV Sakartelo News va veure finalment la llum. Una emissió dirigida a Geòrgia, una petita república caucàsica sumida des de fa dos anys en una greu crisi política, propiciada igual com a Bielorússia, per unes eleccions qualificades com a "manipulades" per l’oposició.
