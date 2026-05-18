Cita a Madrid
El Govern i la Generalitat tancaran acords sobre infraestructures, acció exterior i català en la bilateral de dimecres
L’òrgan es reunirà a la seu del Ministeri de Política Territorial amb el ministre Torres i el conseller Dalmau al capdavant
Quim Bertomeu
La comissió bilateral Estat-Generalitat que s’ha de reunir dimecres a Madrid per rubricar el pacte de pressupostos ja té hora, lloc i ordre del dia. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, se celebrarà a les 16.30 hores a la seu del Ministeri de Política Territorial i servirà perquè els dos governs tanquin acords sobre infraestructures, sobre competències en la gestió del litoral, sobre acció exterior i sobre llengua catalana.
La carpeta d’infraestructures serà la més destacada. A la reunió, l’Estat assumirà l’impuls de la línia orbital ferroviària que aquest dilluns s’ha anunciat a Catalunya. Una línia que s’haurà de finançar amb recursos estatals i crèdits del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Dimecres el Govern de Sánchez també es comprometrà a impulsar una societat mercantil participada per l’Estat i per la Generalitat pensada per accelerar les inversions en infraestructures a Catalunya. Finalment, també s’introduiran canvis en la governança del Consorci de la Zona Franca, el principal pol logístic de Catalunya, perquè la Generalitat i l’Ajuntament tinguin més pes en la presa de decisions en detriment de l’Estat.
Aquesta és la tercera reunió d’aquest òrgan en la legislatura actual. En aquesta cita, els dos governs també pactaran "avenços rellevants en la gestió del litoral" perquè la Generalitat tingui més dosis d’autogovern. També hi haurà acords en matèria d’acció exterior i en llengua catalana.
La bilateral és el principal òrgan de diàleg entre governs, i va ser creada per l’Estatut del 2006. Tot i que no sempre ha funcionat amb regularitat, des que han coincidit Sánchez a la Moncloa i Illa a la Generalitat, ha tornat a reunir-se de manera recurrent. De fet, Illa ja és el segon president que més vegades ha aconseguit reunir la bilateral després de José Montilla. Mas només ho va aconseguir una vegada i Puigdemont cap, perquè aleshores, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, el PP va fer tot el que va poder per boicotejar-la.
Fonts del Govern celebren que la convocatòria d’aquesta bilateral suposa una "consolidació" de les relacions entre els dos governs, que han aconseguit cimentar "una nova etapa marcada per la col·laboració". En les dues reunions de l’any passat també es van signar acords de pes sobre Mossos, justícia i finançament autonòmic, tot i que la majoria estan pendents de complir-se. La cita de dimecres estarà presidida pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau. També hi assistirà la consellera d’Economia, Alícia Romero.
A proposta d’ERC
La convocatòria d’aquesta reunió de la bilateral és una demanda d’ERC. El partit d’Oriol Junqueras busca que la comissió ratifiqui alguns dels principals acords que s’han firmat a Catalunya i que han permès desencallar els pressupostos. El més significatiu és el de la línia orbital. Aquest és un projecte segellat en un pacte Govern-ERC però que, sense el concurs de l’Estat, no podrà dur-se a terme. D’aquí que els republicans demanessin reunir la bilateral perquè el Govern de Sánchez assumeixi que també és el seu projecte. Això és el que s’exhibirà dimecres.
