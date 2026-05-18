Al racó de pensar
Rosa Paz
Malgrat la trista victòria de Juan Manuel Moreno Bonilla, que no aconsegueix revalidar la majoria absoluta, el mal resultat de María Jesús Montero, fins fa tan sols sis setmanes poderosa vicepresidenta del Govern, forçarà Pedro Sánchez a recloure’s durant una estona al racó de pensar. No per meditar sobre el seu futur, perquè ningú dubta que mirarà d’esgotar la legislatura, sinó per reflexionar sobre si realment li és útil cremar els seus ministres a la foguera d’unes eleccions autonòmiques en què no aconsegueixen, ni de bon tros, reanimar el vot del PSOE. Amb els estudis demoscòpics a la mà i després del fracàs de Pilar Alegría a l’Aragó i de Montero a Andalusia, el president del Govern s’hauria de replantejar la decisió que va prendre de mantenir en la cursa electoral Diana Morant a la Comunitat Valenciana i Óscar López a la Comunitat de Madrid. Aquest últim s’enfrontaria a més no solament a l’aparentment imbatible Isabel Díaz Ayuso, sinó també a la seva companya de Govern, la ministra Mónica García, que aspira a repetir com a candidata de Més Madrid. Potser, optar per dirigents locals, més bregats en la lluita territorial, aportaria més bons resultats als socialistes i, sobretot, no desgastaria tant l’Executiu en un moment en què el PP i Vox centren els esforços a acabar amb Sánchez i amb el sanchisme.
Montero no ha aconseguit ni tan sols revalidar el que era fins ara el pitjor resultat dels socialistes en unes andaluses. Ha quedat per sota dels 30 escons de fa quatre anys. A la seva esquerra, els qui més han pujat són els andalusistes d’Endavant Andalusia, per sobre de Per Andalusia, la candidatura d’IU, Sumar i Podem. I mentrestant, Moreno Bonilla, que presumeix de moderació davant l’altivesa d’Ayuso, ha perdut la majoria absoluta. Mala cosa si aquest resultat porta la direcció nacional del PP i Alberto Núñez Feijóo, que tantes vegades semblen no saber bé amb quina carta quedar-se o, millor, amb quin to quedar-se, a optar per l’estil eixut de la líder madrilenya.
