El veredicte de les urnes
El retrocés de Moreno desllueix el cicle electoral previst pel PP
La pèrdua de la majoria absoluta popular i la necessitat de pactar amb Vox per governar posen en dubte l’estratègia de Feijóo
Mariano Alonso Freire
A la plaça més propícia, amb el candidat més alineat políticament a la seva pròpia estratègia i en la quarta etapa del cicle electoral que acabarà l’any que ve amb les municipals i autonòmiques i les generals, Alberto Núñez Feijóo es va emportar la més gran de les decepcions. El retrocés de Juan Manuel Moreno, que perd sis escons i dos punts percentuals de vot respecte a les eleccions andaluses del 2022, i el que és més important, la majoria absoluta, suposa una galleda d’aigua freda per a les expectatives de Génova, on ahir aviat es van adonar que estaven davant d’una nit més llarga i complicada del previst. Més encara si es té en compte que al final ni Vox va pujar tant, tot just unes dècimes percentuals respecte als resultats de l’extrema dreta el 2022, i un representant més al nou Parlament, i que la socialista María Jesús Montero ni tan sols va poder aguantar el tipus, empitjorant encara més el resultat del PSOE de fa quatre anys, fins al seu pitjor resultat a la regió on fa menys d’una dècada gaudia d’una hegemonia ininterrompuda de 40 anys.
Cap a les vuit de la tarda, i com tres vegades més en aquest hivern, primer al desembre a Extremadura i després a l’Aragó i Castella i Lleó, Feijóo va arribar a la seu de Génova per seguir el recompte amb el seu equip més pròxim. Amb els acords de govern ja tancats per part de l’extremenya María Guardiola i l’aragonès Jorge Azcón, i a l’espera que faci el mateix el president encara en funcions de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, l’etapa andalusa es presentava a priori amb menys problemes, però no va ser així. Abans fins i tot que comencés el recompte, el seu nucli dur traslladava un optimisme contingut, admetent ja que la majoria absoluta que Moreno va aconseguir el 2022 no estava garantida. Segons va anar avançant l’escrutini es va instal·lar una certesa, que la nit seria "llarga". O dit d’una altra manera encara més precisa: més llarga de l’esperat.
L’anhelat escó 55
Si el 2022 va ser passat el 50% del vot escrutat quan l’anhelat escó 55, el que garanteix la majoria absoluta, va caure del costat del PP andalús, en aquesta ocasió a aquesta altura del recompte encara quedaven tres representants per obtenir el que en el llenguatge del PP era la "matrícula d’honor" en lloc de l’excel·lent. L’única qualificació, esgotant l’analogia acadèmica, que permetria eludir un acord amb Vox, més encara amb una extrema dreta que aquesta vegada amb Manuel Gavira al capdavant va tornar a créixer. Però assolides gairebé tres quartes parts del recompte a les deu de la nit la lectura era ja clara, la majoria absoluta de fa quatre anys passava a ser una majoria senzilla. Prop del 90% escrutat va caure un altre escó a la província de Màlaga, el 53, però a aquestes altures del recompte era tot just un lleu consol.
Res d’això, com resulta ben obvi, es trasllada en públic. Fidels a la doctrina expressada una i mil vegades pel mateix Feijóo que el triomf l’obté sempre el que guanya les eleccions, el PP celebrarà amb magnificència el que objectivament és una victòria electoral amb un percentatge de suport voluminós, el 41% dels sufragis emesos, i amb pràcticament 20 punts d’avantatge sobre el segon partit. I res sembla que hagi d’impedir la imatge d’avui a Génova, on tindrà lloc la reunió de la junta directiva nacional, amb Moreno ovacionat a la porta, com abans ho van ser els seus homòlegs Guardiola, Azcón i Mañueco.
El mateix Feijóo va publicar aquest missatge a les xarxes socials passades les onze de la nit: "Enhorabona Juanma Moreno, per una victòria incontestable: la bona política té suport majoritari a les urnes. Andalusia tindrà quatre anys més de prosperitat, oportunitats i bona gestió. També celebrem que el sanchisme tanqui aquest cicle electoral devastat". En qualsevol cas, el resultat no impedirà que Vox torni a ser l’àrbitre de la situació.
«No hem tret la matrícula d’honor a què aspiràvem, però sí excel·lent»
J. M. MORENO BONILLA
CANDIDAT DEL PP A LA JUNTA D’ANDALUSIA
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»