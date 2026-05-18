Efectes de la caiguda del madurisme
Veneçuela autoritza la deportació de Saab, presumpte testaferro de Maduro
L’empresari, d’origen colombià, va arribar a ser nomenat ministre pel president veneçolà capturat pels EUA el gener passat
El cas de l’exministre va ser part de les negociacions de Washington amb l’oposició veneçolana
Saab va ser detingut sota circumstàncies confuses al febrer, mai confirmades oficialment
Abel Gilbert
El Govern provisional de Veneçuela no deixa de prendre distància respecte de Nicolás Maduro i part del seu entorn personal. Així, aquest dissabte passat va autoritzar que es deportés Álex Saab, ni més ni menys que l’empresari colombià que és considerat un operador financer del president segrestat el 3 de gener passat per un comando especial nord-americà.
La sort de Saab va canviar radicalment a partir d’aquell moment, que ha partit en dues la història veneçolana del segle XXI. Després de la intervenció militar, "la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez", li va deixar anar immediatament la mà. Saab va ser detingut sota circumstàncies confuses, mai confirmades oficialment, el febrer passat. El seu parador va constituir un misteri que acaba de revelar-se amb condiments polítics que expliquen el grau de subordinació del Palau de Miraflores als Estats Units.
El Servei Administratiu d’Identificació, Migració i Estrangeria veneçolà (SAIME) va explicar les raons de la deportació amb paraules que podrien ser repetides per part de la justícia nord-americana respecte a Maduro. El SAIME va adoptar la mesura "en compliment de les disposicions normatives de la legislació migratòria veneçolana" i a causa que Saab "es troba involucrat en la comissió de diversos delictes als Estats Units d’Amèrica, tal com és públic, notori i comunicacional".
Arrest i alliberament
L’empresari d’origen colombià va arribar a tenir un destacat protagonisme durant l’era Maduro. La seva relació amb el llavors mandatari i la primera combatent, Cilia Flores, era coneguda públicament. Aquest vincle va tenir en principi una raó utilitària: Saab realitzava operacions comercials en moments que agreujarien les sancions econòmiques contra Veneçuela. Però no van tardar a sorgir les sospites sobre un altre tipus d’actuacions i afinitats, fins al punt que els Estats Units el van sancionar el 2019, durant el primer Govern de Donald Trump, per considerar-lo el presumpte testaferro de Maduro.
Saab va ser arrestat un any més tard a Cap Verd, reclamat per les autoritats judicials nord-americanes, i després extradit. Llavors utilitzava un passaport diplomàtic veneçolà, tot un signe de la confiança que havia dipositat en ell el madurisme.
Va ser el mateix president qui es va posar al capdavant d’una campanya per exigir-ne l’alliberament, fins al punt que l’assumpte va ser part de les negociacions de Washington i l’oposició veneçolana enmig dels fallits intents de buscar una solució al conflicte polític intern.
De fet, l’empresari va ser alliberat a finals del 2023, després del que es va conèixer com l’acord de Barbados amb els adversaris de Maduro per portar a terme les eleccions presidencials del 2024 sense restriccions. El compromís no es va complir.
Però aleshores, Saab ja havia retornat a Caracas amb un premi afegit: Maduro el va designar ministre d’Indústria i Producció Nacional de Veneçuela. La seva gestió va acabar a partir del 3 de gener, quan l’amic del president deposat es va quedar sense blindatge. Rodríguez no va perdre temps a apartar l’empresari de les estructures del Govern veneçolà naixent sota la nova tutela de Washington.
