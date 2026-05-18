Villarejo equipara la seva actuació en l’Operació Catalunya i la Kitchen
L’estratègia de l’excomissari passa per defensar que el que va fer contra l’extresorer popular va ser "treball d’intel·ligència"
Tono Calleja Flórez
Les primeres sis setmanes del judici de l'operació Kitchen han posat de manifest que entre les defenses dels deu acusats hi ha dues estratègies clarament diferenciades. La de José Manuel Villarejo, que defineix l'actuació de la cúpula del Ministeri de l'Interior contra l'extresorer del PP Luis Bárcenas com "un treball d'intel·ligència", que equipara amb la coneguda com a operació Catalunya – que cap jutjat ha volgut investigar a Espanya –; i la de la resta d'implicats, que literalment neguen l'existència d'una operació parapolicial.
I per això aquest dilluns el lletrat Antonio José García Cabrera, que exerceix la defensa de Villarejo, podrà insistir en la seva versió després d'escoltar les declaracions que va prestar el 26 de març del 2019 i el 9 de març del 2020 el també comissari jubilat Enrique García Castaño, que es va deslliurar finalment de la banqueta per un problema greu de salut. En aquesta intervenció a l'Audiència Nacional, el que va ser comissari en cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la Policia, conegut amb el sobrenom del Gordo, va reconèixer la seva actuació contra Bárcenas, però va citar fins en tres ocasions l'"operació Catalunya", que a les agendes del comissari retirat es denomina Projecte Barna'.
En la primera al·lusió, García Castaño va justificar que tingués en el seu poder la documentació que van sostreure el 2013 a Bárcenas perquè se la va emportar a casa seva després de ser cessat com a cap de l'UCCAO. I va afirmar que no era una situació excepcional, sinó que disposava de dades d'altres operatius policials, entre ells el de l'"Operació Catalunya", que tenia "completa".
Fons reservats
En la segona al·lusió, el Gordo va rebutjar que la Secretaria d'Estat de Seguretat conegués que l'exxòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, cobrava dels fons reservats del Ministeri de l'Interior. Al contrari que passava, va insistir García Castaño, amb l'"operació Catalunya", que es va dirigir contra els polítics independentistes catalans i que, segons va dir, va requerir una quantitat de diners públics més gran.
La tercera al·lusió de García Castaño a la intervenció de caràcter reservat a Catalunya té lloc en l’interrogatori d’un dels fiscals del cas, Ignacio Stampa, que, al preguntar a l’excap de la UCAO sobre si l’exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó estava al corrent de la Kitchen, va respondre: "El que coneixia perfectament el director de la policia, perquè hi vaig ser present, era l’Operació Catalunya. Això sí". La resposta no va satisfer el fiscal Stampa, que va aclarir: "Ara mateix estem parlant de l’operació Kitchen".
