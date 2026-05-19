Un alcalde contra Starmer
El regidor de Manchester, favorit per reemplaçar el primer ministre britànic, ha expressat la seva intenció de portar a terme "grans canvis" en la política, però toparà amb dificultats.
Lucas Font
L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el favorit en totes les quinieles per reemplaçar el primer ministre britànic, Keir Starmer, al capdavant del Partit Laborista i del Govern en els pròxims mesos. El regidor ja ha expressat públicament la seva intenció de portar a terme "grans canvis" en la política britànica i confia que el comitè executiu del seu partit li confirmi aquest dijous com a candidat a les eleccions anticipades en la circumscripció de Makerfield, una cosa que li obriria les portes del Parlament i li permetria llançar el seu desafiament al lideratge de Starmer. .
Representant de l’anomenada "esquerra moderada" (soft left), la seva figura genera consens entre molts diputats. Va ser membre de la Cambra dels Comuns entre el 2001 i el 2017, un període en què va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat en el Govern, com els de ministre de Cultura i ministre d’Educació. Ja amb el partit en l’oposició, va formar part dels equips d’Ed Miliband i de Jeremy Corbyn.
Però possiblement el que més galons li ha donat han sigut els seus gairebé 10 anys al capdavant de l'alcaldia de Manchester, en els quals ha aconseguit millorar els serveis públics i convertir la ciutat i la seva àrea metropolitana a la zona amb més creixement econòmic del país. La seva defensa de la política local davant la llunyania dels polítics de Westminster li ha permès tenir uns índexs de popularitat molt més grans que els dels seus companys en el Govern, una cosa que ha mirat d'explotar en els últims dies per traslladar un missatge d'optimisme als votants.
Més habitatge social
L'alcalde ha criticat el model de desindustrialització i privatitzacions que ha predominat al Regne Unit en les últimes dècades i ha apostat per recuperar la titularitat pública de serveis bàsics com l'aigua o el transport, a més de construir més vivenda social. També ha defensat més eficiència en la gestió dels recursos públics, amb l'objectiu de millorar els serveis sense necessitat d'apujar impostos o trencar les regles fiscals, així com un acostament més gran a la Unió Europea, tot i que sense arribar a plantejar un reingrés al club comunitari.
Però el cert és que moltes de les propostes plantejades per Burnham s'assemblen a les que ha mirat d'impulsar Starmer, sense èxit, en els últims dos anys. Una cosa que ha portat alguns experts a qüestionar si podrà recuperar la confiança dels votants en cas que aconsegueixi comandar el Govern en els pròxims mesos. "És un error pensar que canviar de líder suposarà un gran canvi. Crec que hi ha una sèrie de factors que determinen l'actuació d'un Govern: el context, el llegat, les circumstàncies... Serà molt difícil que les coses canviïn, almenys de forma radical", explica Mark Wickham-Jones, professor de política a la Universitat de Bristol.
En una línia semblant es posiciona Christopher Kirkland, expert en el Partit Laborista i professor a la Universitat St John de York. "Els grans temes que s'estan tractant actualment a Westminster són la nova relació amb la UE després del Brexit i, possiblement, les qüestions relacionades amb la immigració. ¿Què pot fer ell de manera diferent? No gaire. La renegociació de la relació del Regne Unit amb la UE fa anys, i tot i que la immigració està disminuint, això no està beneficiant Starmer, així que no estic gaire segur de què podria fer Burnham de forma diferent", assegura.
Malgrat que Burnham ha sigut ubicat ideològicament més a l'esquerra que Starmer, el més probable és que miri d'evitar temes com l'acostament a la UE o la immigració en cas de ser confirmat com el candidat laborista en les eleccions a Makerfield, on el Brexit va guanyar amb un 65% dels vots en el referèndum del 2016. La possibilitat que els ultres de Reform UK guanyin en aquesta circumscripció i el deixin fora del Parlament continuen estant a sobre de la taula, una cosa que canviaria per complet la guerra interna en el Partit Laborista i podria donar opcions a Starmer de mantenir-se en el càrrec més temps del que alguns pronostiquen.
